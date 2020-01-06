【回顧展望－基金投資】宏觀經濟或現周期反彈，業界偏好亞股

《環富通基金頻道記者伍賜好６日報道》２０１９年是多事之年，中美貿易戰緊張局勢持續

為環球金融市場帶來大幅波動，加上貿易保護主義損害全球經濟增長，基金紛紛採取審慎及避險

策略，如減持股票，增持債券、黃金及日圓等。踏入２０２０年，全球增長仍將面對挑戰，部分

基金認為宏觀經濟將出現周期性的反彈，並偏好亞洲及新興市場股票，對偏貴的美股的看法有保

留。



＊百達：股票今年回報或僅單位數，不同類資產回報迥異＊



百達資產管理首席策略師Ｌｕｃａ Ｐａｏｌｉｎｉ表示，環球經濟增長疲弱，大部分資產

類別的估值不算便宜，加上貿易戰和美國大選相關風險，該行認為，環球股票今年的回報可能只

有單位數。不同資產類別的回報將出現很大分歧，投資者應該對此有所準備。



＊美經濟增長今年料放慢至十年最弱的１﹒５％＊



在美國，該行預測美國經濟增長今年會放慢至十年以來最弱的１﹒５％。貿易談判進展良好

，加上近日經濟有周期性復甦的跡象和商業庫存量回落，該行認為，企業盈利和經濟增長預測有

些微上調的空間。但經濟冷戰（ｅｃｏｎｏｍｉｃ ｃｏｌｄ ｗａｒ）和戰略競爭

（ｓｔｒａｔｅｇｉｃ ｒｉｖａｌｒｙ）的情況將持續。

隨著貿易談判的最新發展，加上中央經濟工作會議發出的訊息為相對寬鬆的貨幣政策，有助

支持風險情緒。但股市獲重新評估（ｒｅｒａｔｉｎｇ）的機會不高，因為去年所累積的升幅已

經是由估值帶動。



＊儲局今年初可能減息，美元強勢結束＊



該行預計，美元強勢將於２０２０結束，聯儲局今年初有可能減息。美元疲弱的另外一個因

素，是由於在一眾成熟和新興經濟體之中，美國的經常帳和預算赤字為最差。

在股票方面，該行預計環球股票今年的回報可能只有單位數，主要受到新興市場和歐洲股票

支持。英國股票相對吸引。之前，脫歐憂慮拖累英鎊和英國股票。英國大選之後，保守黨贏得大

比數勝利，有助英國今年一月份脫歐。相信一旦大局明朗化，英鎊有機會最多上升１０％而英國

股票最多有２０％上升的空間。

歐元區股票估值與美股將收窄，主要受惠於區內寬鬆的貨幣政策、宏觀經濟和貿易談判氣氛

改善，以及脫歐程序開始明朗化。

平穩的經濟增長、弱美元以及估值便宜，有助支持新興市場股票。價值型股票（Ｖａｌｕｅ

ｓｔｏｃｋｓ）較增長型股票（Ｇｒｏｗｔｈ ｓｔｏｃｋｓ）將更具吸引力。

債券方面，新興市場債券前景亮麗。這不單是因為貨幣升值預期以及良好的經濟增長勢頭，

更是因為新興市場通脹可能放緩，導致利率有下調的空間。



＊法盛料今年全球風險資產會較正面，但料無大變動＊



法盛投資管理展望今年前景時表示，今年全球風險資產表現會較為正面，但料無大變動。

政治和利率政策、及央行職責的演進，都會帶來不明朗的挑戰。美國總統選舉將成為市場的

風險，股票的波動性料較利率或外幣為大。

法盛的內部調查顯示，策略師今年較看好的市場為，新興股票市場、歐元區大型股和非美已

發展股票市場。對於美股的看法屬「中性」，平均預期標普５００至今年底企穩於３０７４水平

，無大變動。



＊天達料今年現周期後段反彈，受惠工業生產及衰退消退＊



天達資產管理多元資產增長聯席主管Ｐｈｉｌｉｐ Ｓａｕｎｄｅｒｓ展望道，在宏觀經濟

，該行預期２０２０年出現周期後段的反彈，主要受工業生產回升及衰退風險消退的帶動。

在固定收益，全球料將回復增長，加上央行維持短期利率於低水平，收益率曲線將會趨於陡

斜。

貨幣方面，美元或會在持續多年強勢後出現調整，紓緩新興市場貨幣的壓力。

在新興市場，儘管出現市場雜訊，但大部分新興市場的宏觀經濟在過去數年表現穩定，料將

繼續鞏固有關的升幅。

股票方面，隨著宏觀經濟不明朗因素緩和，股票市場走勢將會逆轉，資金料將重新流入周期

股。

股票投資組合策略：昂貴的美國股票與相對便宜的亞洲股票存在估值差距，提供建立策略性

亞洲股票持倉的機會。

另類投資方面，黃金可望在今年成為有價值的分散投資工具，因為債券的防守力很可能相對

較弱。



＊亞洲股市：放眼周期性和結構性投資機會＊



隨著連續多輪加徵關稅行動的影響，去年的貿易和投資接近停滯不前，今年可望出現轉機。

宏利投資管理亞洲區（日本除外）股票投資部首席投資總監陳致洲相信，亞洲股票將在今年提供

更好的風險與回報空間，而且在環球股票錄得新高和債券收益率接近歷史新低下，亞洲區將為投

資者提供多元化的機遇。

貿易問題的降溫已為亞洲區的經濟活動提供生機，例如台灣科技出口商表現穩健、對５Ｇ技

術的需求急增，以及資訊科技業在亞洲區製造過程中的集中度提升等。」陳致洲續稱，「結合美

元轉弱的可能性、當地利率下跌、亞洲科技業的基本面改善，以及非必需消費品開支增加等多種

因素，應能助亞洲企業錄得比已發展市場優勝的業績。與即將舉行總統大選的美國市場不同，亞

洲區的估值仍然合理，而盈利增長將成為推動亞洲市場去年表現的關鍵因素之一。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

