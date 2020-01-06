【回顧展望－基金投資】投資債券宜謹慎，選新興本幣債亞洲高息債

《環富通基金頻道記者伍賜好６日報道》部分基金界料年今年美國增長有機會明顯放緩，且

中國穩增長政策對解決國內結構性問題的效應不大，故投資者宜加倍謹慎，調整一下股債比重，

增加投資組合中的債券比例。債券選擇方面，可考慮新興市場本幣債券及亞洲高收益債券。



＊富達：財政措施效果消退兼美經濟放緩，應更加審慎＊



富達國際多元資產基金經理Ｇｅｏｒｇｅ Ｅｆｓｔａｔｈｏｐｏｕｌｏｓ表示，２０１９

年，各地央行釋出鴿派訊號，令流動性趨增，推動股債市雙雙走強。然而，該行認為投資者對當

前樂觀的市場氣氛反而應更加審慎和警惕。一方面，隨著財政刺激措施的效果消退，美國經濟增

長放緩的跡象日益明顯。雖然勞工和消費數據仍然穩健，但製造業轉弱的趨勢已逐漸浮現。另一

方面，中國的穩增長政策著力解決國內結構性問題，溢出效應不大，故不能指望中國解決全球問

題。

展望２０２０年，投資者應審慎尋求多元化的增長和收益機會。投資部署方面，可關注以下

三大資產類別：



＊防守型資產＊



在經濟周期尾段，投資者若希望提升組合的穩健度，應投資於一籃子防守型資產，如黃金、

日圓及通脹掛勾債券等。此外，投資者亦可考慮在風險偏好及專業程度允許的情況下投資於波動

性策略，這可在市場氣氛轉差及波幅上升時發揮避險作用。



＊新興市場本幣債券及亞洲高收益債券＊



投資者可留意新興市場本幣債券，因新興市場國家貨幣政策寬鬆、通脹低企及經常性項目和

匯率相對穩定，有助投資者獲得穩健的收益機會。高收益債券方面，雖然２０１９年回報不俗，

但鑑於信用利差已大幅收窄，該行對這類資產的整體看法更趨審慎，並相對看好整體信用評級高

於美國高收益債、風險收益比更具吸引力的亞洲高收益債券。



＊先機：新興市場債券回暖，並有資金湧入＊



先機新興市場債券投資組合經理Ｄｅｌｐｈｉｎｅ Ａｒｒｉｇｈｉ表示，美國聯儲局維持

現時政策以及環球經濟增長逐漸回穩，將利好２０２０年新興市場債務市場表現。２０１９年新

興市場債券績佳，展望明年宏觀經濟條件亦向好。

主要新興市場債券指數－摩根大通新興債市全球多元化指數－繼２０１８年下滑之後，

２０１９年初至１０月底錄得１３％累積升幅；此外，新興市場當地貨幣指數－摩根大通政府債

券新興市場全球多元化指數－同樣由２０１８年的跌幅扭轉為２０１９年的１１％升幅。

２０１９年，市場屢屢在恐懼經濟出現衰退以及聯儲局鴿派取向兩者之間反覆搖擺；前者對

於風險資產和新興市場尤其不利，至於緊隨後者而來的減息則對利差有利，進而利好新興市場債

。受到中美貿易談判有望取得進展的跡象所鼓舞，目前市場似正就經濟增長復甦而部署。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

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