美伊衝突拖累港股升轉跌９２點收２８４５１點，成交近９７９億元



《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股三大指數破頂，帶動亞洲股市暢旺，港股亦越戰越勇，

恆指今早高開近三百點，重磅股友邦（０１２９９）帶頭領漲，部分濠賭股同樣落獲，惟隨後國

際消息傳出，美國在伊拉克發動空襲行動，造成一名伊朗高級將領死亡，市場擔心美伊衝突升溫

，恐引領新一輪國際政治危機。港股倒頭急挫，近三百點升幅全數蒸發，其中手機設備股及濠賭

股跌幅顯著，而黃金股則成為避險口岸而顯著上揚。最終恆指收報２８４５１，跌９２點或跌

０﹒３２％，主板成交９７８﹒８７億元，較上日增加７﹒７％。國企指數報１１２５３，跌

６７點或跌０﹒５９％。

內地Ａ股輕微回吐，上證綜合指數報３０８３點，跌１點或跌０﹒０５％；深證成份指數報

１０６５６點，升１７點或升０﹒１７％。兩市合共成交６９５３．８２億元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒８２％，報６０﹒４元；港交所

（００３８８）升２﹒３８％，報２６６﹒６元；騰訊（００７００）升０﹒１６％，報３８３

元；中國移動（００９４１）跌１﹒４５％，報６４﹒４元；友邦（０１２９９）升０﹒５９％

，報８５﹒２元。



＊手機股見高位後回吐，食品股一同捱沽＊



隔晚蘋果股價衝上三百元歷史新高，消息帶動手機設備股造好，其中瑞聲（０２０１８）曾

一度重返７０元關口，惟大市倒跌拖累板塊，瑞聲收跌４﹒７１％，報６６﹒７元，為今日最差

表現藍籌；其他股份同樣回吐，舜宇光學（０２３８２）跌２﹒７３％，報１３５﹒２元；丘鈦

科技（０１４７８）跌３﹒８６％，報１２﹒９６元；富智康（０２０３８）跌０﹒６６％，報

１﹒５元。有分析指比亞迪電子（００２８５）有機會奪得ｉＰｏｄ Ｔｏｕｃｈ的電池獨家供

應商，刺激股價升１０﹒６４％，報１７﹒２６元。

食品股現獲利盤，旺旺（００１５１）見歷史新高７﹒４５元後倒跌，收跌２﹒８５％，報

７﹒１６元；青島啤酒（００１６８）跌２﹒１２％，報５０﹒９元；統一企業（００２２０）

跌０﹒９７％，報８﹒１８元；華潤啤酒（００２９１）跌１﹒４１％，報４１﹒９元；康師傅

（００３２２）跌０﹒４５％，報１３﹒１６元。

本港地產股表現榮辱互見，其中恆隆（００１０１）獲執董陳文博增持約３０萬股股份，刺

激股價升４﹒９８％，收報１８﹒１４元，為最佳表現藍籌；恆地（０００１２）跌

０﹒５２％，報３８﹒０５元；新世界（０００１７）升０﹒１９％，報１０﹒７２元；長實（

０１１１３）跌０﹒５４％，報５５﹒６５元。



＊地緣政治緊張金股成避風港，美伊衝突升溫油股齊攀升＊



美伊衝突升溫，伊朗國營傳媒與官員表示，美軍在空襲伊拉克行動中，炸死在場伊朗革命衛

隊聖城軍指揮官蘇萊馬尼，有分析指勢必惹起伊朗激烈反彈，令資金流入黃金股避險，招金礦業

（０１８１８）升５﹒０３％，報８﹒９８元；紫金礦業（０２８９９）升１﹒２５％，報

４﹒０５元；山東黃金（０１７８７）升５﹒４１％，報１９﹒１元；黃金國際（０２０９９）

升１﹒９４％，報７﹒３５元；白銀集團（００８１５）升９﹒７６％，報０﹒９元。

美伊衝突同樣影響油價，其中布蘭特原油期貨曾漲２﹒１４美元或３﹒２３％，報

６８﹒４０美元，帶動「三桶油」股價造好，中海油（００８８３）升２％，報１３﹒２４元；

中石化（００３８６）升１﹒４９％，報４﹒７７元；中石油（００８５７）升２﹒８％，報

（０２３８６）升１﹒２５％，報４﹒８６元。

中國恆大（０３３３３）公布，集團２０１９年全年合約銷售金額按年升９﹒０２％，惟受

市場氣氛影響，整體內房先升後回，中國恆大跌１﹒８％，報２１﹒８元；中海外

（００６８８）跌２﹒４４％，報２９﹒９５元；融創中國（０１９１８）跌２﹒１５％，報

４７﹒８５元；華潤置地（０１１０９）跌２﹒４１％，報３８﹒４５元；碧桂園

（０２００７）跌２﹒３３％，報１２﹒５８元。（ｕｌ）

