《品中資－羅國森》２０２０追逐強勢股

《品中資》今日是本欄２０２０年第一次跟大家見面，先祝大家新年進步，事事如意，闔家

平安，投資得心應手。

本以為，在中美貿易談判波折重重的２０１９年，再加上本港發生社會運動，直接打擊了本

地旅遊、零售、飲食，以至地產等行業，照計股市也難有運行。

但又真的想不到，在美股屢創新高支持下，加上年底前中美貿易談判有轉機，港股年底結算

時，竟然有近一成升幅。雖然不算亮麗，且實際上跑輸大部分主要市場，但有如此表現，總算有

點安慰了。

不過，中資股的表現始終受制於中美貿易談判的進程，埋單計數，國企指數全年只微升

１﹒８％左右。不過，個別股票的表現卻十分亮麗，附表列出去年十大升幅和十大跌幅的恆指╱

國企指數成分股供大家參考（以下乃未除淨數據）。



恆生指數成分股２０１９年十大升幅榜

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股份 （聯會編號） ２０１９年底 ２０１８年底※ 升幅

（收市價） （收市價） （％）

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中國生物製藥（０１１７７） １０．９００ ５．１６０ １．１１倍

舜宇光學科技（０２３８２） １３４．９００ ６９．６００ ９３．８２

石藥集團 （０１０９３） １８．５８０ １１．３００ ６４．４２

創科實業 （００６６９） ６３．５５０ ４１．６００ ５２．７６

瑞聲科技 （０２０１８） ６８．０００ ４５．４５０ ４９．６１

萬洲國際 （００２８８） ８．０５０ ６．０３０ ３３．５０

中國平安 （０２３１８） ９２．１００ ６９．１５０ ３２．１９

中國旺旺 （００１５１） ７．２８０ ５．４８０ ３２．８５

碧桂園 （０２００７） １２．４８０ ９．５３０ ３０．９５

中國人壽 （０２６２８） ２１．６５０ １６．６４０ ３０．１１

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恆生指數成分股２０１９年十大跌幅榜

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股份 （聯會編號） ２０１９年底 ２０１８年底※ 跌幅

（收市價） （收市價） （％）

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中電 （００００２） ８１．９００ ８８．５００ －７．４６

恆生銀行（０００１１） １６１．０００ １７５．８００ －８．４２

交通銀行（０３３２８） ５．５４０ ６．１１０ －９．３３

中國聯通（００７６２） ７．３４０ ８．３６０ －１２．２０

太古Ａ （０００１９） ７２．４００ ８２．７００ －１２．４５

中移動 （００９４１） ６５．５００ ７５．３５０ －１３．０７

中信股份（００２６７） １０．４２０ １２．２８０ －１５．１５

信置 （０００８３） １１．３２０ １３．４２０ －１５．６５

中石化 （００３８６） ４．６９０ ５．５９０ －１６．１０

中石油 （００８５７） ３．９１０ ４．８８０ －１９．８８

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國企指數成分股２０１９年十大升幅榜

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股份 （聯會編號） ２０１９年底 ２０１８年底※ 升幅

（收市價） （收市價） （％）

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中國生物製藥（０１１７７） １０．９００ ５．１６０ １．１１倍

安踏體育 （０２０２０） ６９．７５０ ３７．５５０ ７４．７５

融創中國 （０１９１８） ４６．５５０ ２５．５００ ８２．５５

石藥集團 （０１０９３） １８．５８０ １１．３００ ６４．４２

華潤啤酒 （００２９１） ４３．１００ ２７．３５０ ５７．５９

龍湖集團 （００９６０） ３６．５００ ２３．４４０ ５５．７２

海螺水泥 （００９１４） ５６．８００ ３８．０００ ４９．４７

招商銀行 （０３９６８） ４０．０５０ ２８．７００ ３９．５５

華潤燃氣 （０１１９３） ４２．８００ ３１．０００ ３８．０６

中國平安 （０２３１８） ９２．１００ ６９．１５０ ３３．１９

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恆生指數成分股２０１９年十大跌幅榜

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股份 （聯會編號） ２０１９年底 ２０１８年底※ 跌幅

（收市價） （收市價） （％）

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中國太平 （００９６６） １９．５００ ２１．５００ －１０．１４

中國動 （００９４１） ７５．３５０ ７５．３５０ －１３．０７

國藥控股 （０１０９９） ３２．９００ ３２．９００ －１３．５３

中國交通建設（０１８００） ７．４００ ７．４００ －１４．１９

中信股份 （００２６７） １２．２８０ １２．２８０ －１５．１５

中石化 （００３８６） ５．５９０ ５．５９０ －１６．１０

中國電信 （００７２８） ４．０００ ４．０００ －１９．７５

中石油 （００８５７） ４．８８０ ４．８８０ －１９．８８

比亞迪股份 （０１２１１） ４９．９５０ ４９．９５０ －２２．２２

中國中車 （０１７６６） ７．６４０ ７．６４０ －２５．６５

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有一點我想特別提一下，在２０１９年的恆指成分股升幅榜中，有６隻是２０１８年排十大

跌幅榜的，包括升幅最大的中國生物製藥（０１１７７），以及手機設備股孖寶，即瑞聲科技（

０２０１８）和舜宇光學（０２３８２），還有就是石藥集團（０１０９３）、萬洲國際

（００２８８）和碧桂園（０２００７）。

至於大家關心的股王騰訊（００７００），去年的表現已算有交代，全年升近兩成（主要靠

年底前的一段升幅），雖然仍未復當年勇，但總算跑贏大市。

不過，在去年國企指數十大升榜中，卻沒有一隻是２０１８年的十大跌幅份子，這個反映了

一點，換言之，在藍籌股當中，一年的表現差，可能只是行業周期使然，跟本身的基本因素沒有

太大關係。



＊國企成分股不乏弱股＊



因此，只要景氣恢復，她們的盈利可以大幅轉好，而股價也會率先反映，甚至超前反映。去

年表現甚佳的手機設備股孖寶，以及兩大藥股就是最好的例子。

相反，在國企指數成分股當中，仍有一些基本因素不算太好，或已經轉差的股份存在；所以

，股價大跌了一年之後，未必能在短時間內逆轉。這一點大家要特別留意。

我舉兩個例，國企指數成分股當中的比亞迪（０１２１１），２０１８年已經跌了近兩成七

，去年進一步下跌，是成分股之中的尾二，全年再跌兩成二，只是稍優於下跌兩成半的包尾大幡

中國中車（０１７６６）（下稱中車）。

另一隻是中交建（０１８００），該股於２０１８年已經下跌了一成六，到了去年再跌一成

四，在跌幅榜中排名尾六。這些股票大家要特別小心了。

另外，在十大跌幅榜中，還有兩對「孖寶」；包括「兩桶油」的中石油（００８５７）和中

石化（００３８６）；以及兩大電信股中移動（００９４１）和中電信（００７２８）。

中石化去年跌一成六，而中石油則跌近兩成，是表現第三差的國指成分股。至於貴為大藍籌

的中移動，去年跌一成三，而中電信也跌近兩成，是表現第四差的國指成分股。

這幾隻股票曾經是投資者追捧的大藍籌，但隨著經濟發展到一定規模，加上新經濟浪潮牽起

，這些「大笨象」式的股票，增長動力已不復再。如果她們連派息也受影響，大家真的要考慮放

棄了。

２０１８年港股表現不濟，我曾經在去年初的時候，建議大家吼一些２０１８年跌得深的股

票，而這些股票的基本因素沒有太大轉變，只不過受行業景氣問題困擾，當中我推介了吉利汽車

（００１７５）（下稱吉利）和石藥集團（０１０９３）（下稱石藥）。



＊新經濟股主導後市去向＊



結果，石藥成為去年第四大升幅的國企成分股，全年上升六成四。當然，升幅最大的是另一

隻醫藥股中生製藥（０１１７７）（下稱中生），升幅高達１﹒１倍。

不過，中生是於去年１２月才加入國指成分股；所以，前年的跌幅榜中是沒有她的名字（當

然，她也是２０１８年跌幅驚人的股票，當年下跌了六成二，這才造就她去年的勁升）。至於吉

利，去年升幅約一成，表現不及石藥，但總算跑贏大市。

檢討完去年的升跌幅榜之後，今年我不建議大家低吸跌幅較大的股票。實際上，去年跌幅最

大的中車，跌幅也不過兩成半，比起２０１８年最大跌幅股動輒五、六成，低吸的價值又不是太

大。因此，今年我倒建議，大家應該追逐強勢股。

中美達成首階段的貿易協議，最大意義是讓內地增取時間和空間去調整她的經濟結構，當中

的內需概念應該會進一步鞏固，而新經濟股將會是未來的主要投資主題，大家應該增持呢！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

