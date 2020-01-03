《鍾之日記》中東亂局又洗牌，油金發燒魚缸愁

《鍾之日記》１月３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中東半島紛擾無日無之，各方勢力割據從未停止。美軍日前在伊拉克和敘利亞針對真主黨旅

民兵組織實施空襲，引發伊拉克市民「自發」襲擊美國大使館。中東氣氛再變得緊張之際，美軍

今日空襲伊拉克首都巴格達國際機場，殺死了傳奇人物、伊朗革命衛隊聖城軍指揮官蘇萊馬尼，

他在兩伊及敘利亞地位極其重要，在多場中東戰事中均擔任關鍵角色。美軍今次突襲重創了伊朗

政府軍，美國總統特朗普在推特上貼出一張美國國旗的圖片，顯然是對美軍的行動感到十分滿意

，但美方有可能遭遇報復，中東未來形勢必定變得更加撲朔迷離。



＊港股３００點升幅全蒸發，倒跌９２點＊



市場恐新一輪國際政治危機愈演愈烈，港股倒頭急挫，近三百點升幅全數蒸發，其中手機設

備股及濠賭股跌幅顯著，而黃金股則成為避險口岸而顯著上揚。最終恆指收報２８４５１，跌

９２點或跌０﹒３２％，主板成交９７８﹒８７億元，較上日增加７﹒７％。

環球避險情緒激增，反映在金價急升上，導致黃金股同告暴漲，靈寶黃金（０３３３０）漲

５﹒９％，招金礦業（０１８１８）抽高５％，中國黃金國際（０２０９９）升１﹒９％，

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升１﹒４％。

布蘭特原油期貨周四漲３﹒２３％至６８﹒４０美元。美國原油期貨亦升３﹒０６％，報

６３美元，市場相信今日油價還會再暴漲。中石油（００８５７）升２﹒８％，中海油

（００８８３）升２％，中石化（００３８６）升１﹒５％。



＊Ａ場周升２﹒６％，交投仍熱烈＊



本周正值年末歲初，滬深兩市在粉飾櫥窗效應及多重利好夾攻，連續三日大漲，收復去年４

月以來高位，今早外界對中美簽署貿易協議方面存新疑慮，消息拖累滬指無力再攻三千一，半日

倒跌，全日跌幅進一步收窄至０﹒０５％，報３０８３﹒７９點，終結三連升，但本周仍創出了

累漲２﹒６２％的漲幅，是自去年９月初以來的最大周漲幅。

交投仍熱烈，兩市全日成交６９５４億元人民幣，盡管按日減少了７﹒５％。

美國總統特朗普周二（１２月３１日）表示，將於１月１５日簽署與中國簽署第一階段貿易

協議，料增加對美國農產品的採購，以換取美國降低部分商品關稅，但中方至今並無作出任何回

應，情況令人關注。

另外，據外電引述政策消息人士表示，監管層計劃將今年通脹目標維持在３％左右，與去年

持平，暗示在政府聚焦於支撐放緩中的經濟之際，政府對食品價格帶動的物價漲勢不是太擔心。



＊內地推動養老保險發展，內險股隨市軟＊



內地有意推動商業保險以緩解社會養老及醫療壓力。繼國務院總理李克強日前主持召開國務

院常務會議，提出促進社會服務領域商業保險發展的措施，加快發展商業養老保險後；銀保監會

副主席黃洪昨日（２日）在國務院政策例行吹風會時亦透露，《關於促進社會服務領域商業保險

發展的意見》已經國務院常務會議審議通過，並擬於近期由多部門聯合印發。

黃洪表示，支持養老金融產品年輕化領域的保險產品，完善個人稅收遞延型商業養老保險政

策，支持養老保險第３支柱發展，力爭到２０２５年，為擔保人積累６萬億元人民幣養老保險責

任準備金，探索滿足６０歲及以上老年人保險需求，研發價格適當、責任靈活服務高效的老年人

專屬保險產品，優化老年人住房反向抵押養老保險支持政策。

《上海證券報》引述業內專家認為，在政策的扶持下，在消費升級、人口老齡化、疾病年輕

化的趨勢下，商業健康險及養老險勢必將迎來變革性的發展機遇，將成為保險公司未來業績的新

增長點。

雖然有政策支持，但內險股今日普遍隨市走低，眾安在線（０６０６０）跌２﹒７％，報

國壽（０２６２８）跌２﹒３％，新華保險（０１３３６）跌１﹒４％，人保（０１３３９）跌

１﹒２％；惟平保（０２３１８）逆市升０﹒８％。





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