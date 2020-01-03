【駐京專電】前雲南首富趙興龍違規買賣獅頭股份，被罰２２００萬

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》證監系統發出新一年首張罰單，山西證監局

官網披露對趙興龍的行政處罰決定書。因超比例持有太原獅頭水泥股份（滬：６００５３９），

未依法履行書面報告、通知及公告義務，以及在限制轉讓期限內買賣股票等行為，趙興龍被給予

警告處罰，並處以罰款合計２２００萬元（人民幣．下同）。

山西證監局提出趙興龍的三點違法事實：第一，趙興龍實際控制「郭某」「王某」「付某均

」帳戶交易「獅頭股份」。趙興龍計劃收購太原獅頭股份，並商定通過三個帳戶收購獅頭股份８

﹒３％的股份。趙興龍安排開立「郭某」「王某」「付某均」三個證券帳戶，上述三帳戶於

２０１７年５月１９日在同一營業部開立。後續趙興龍安排籌措資金轉入上述三人帳戶，故趙興

龍實際控制「郭某」「王某」「付某均」帳戶（以下簡稱帳戶組），對帳戶組持有的「獅頭股份

」合併計算。趙興龍安排帳戶組於２０１７年５月２５日至６月１日在二級市場買入獅頭股份８

﹒３％的股份。

第二，趙興龍超比例持股未履行書面報告、通知及公告義務。帳戶組在２０１７年５月２５

日至６月１日期間的４個交易日內大量買入「獅頭股份」，截至２０１７年５月３１日１０時

３１分３４秒，帳戶組持有「獅頭股份」佔上市公司已發行股份的４﹒９９％。之後，帳戶組繼

續買入「獅頭股份」，截至２０１７年６月１日，持股比例由４﹒９９％增至８﹒３％。帳戶組

買入「獅頭股份」的數量在２０１７年５月３１日１０時３１分４０秒首次超過上市公司已發行

股份５％。帳戶組持股比例達到上市公司已發行股份５％時，且至山西證監局調查日，趙興龍未

按照法律規定向中國證監會和上海證券交易所作出書面報告，也未通知上市公司並予以公告。

第三，趙興龍在限制轉讓期限內買賣股票。

有「賭石大王」之稱的趙興龍曾深陷徐翔案，最新信息顯示，趙興龍也被列入失信被執行人

名單。在２０１７年胡潤百富榜中，趙寧（家族）以７０億元的財富成為雲南首富。

