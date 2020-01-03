【蘇州專電】蘇州將加大國家高新技術企業培育力度

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日蘇州專電》蘇州市政府近日發布《關於開放再出發的若

干政策意見》，提出３０條政策措施，加快形成全面開放新格局，以更高水平引領高質量發展。

《意見》提出，要加大國家高新技術企業培育力度，目標是到２０２２年末，高新技術企業

數量翻番，突破１﹒４萬家，其中外資企業３０００家。聚焦戰略性新興產業、現代服務業，三

年內每年滾動遴選１０００家年銷售收入超過２０００萬元（人民幣．下同）的創新型企業形成

市級高新技術企業庫，其中外資企業２００家左右，參照國家高科技企業所得稅政策給予三年獎

勵。同時，對自貿區蘇州片區內新設立的從事生物醫藥、人工智能、新一代信息技術、納米技術

等生產研發企業，符合條件的可享受同等獎勵政策；發展態勢良好的，獎勵期可延長三年。另外

，對於研發費用年度增長２０萬元及以上的企業，蘇州將給予研發費用增長額６％的獎勵，單個

企業每年不超過３００萬元。

在引進人才方面，蘇州將實施萬名高端人才集聚計劃，三年內引進一萬名高端人オ，其中海

外人才佔比不低於５０％，外國高端專家不少於２５００人。針對先導產業、前沿科技領域的高

端人才和急需人オ，年薪高於４０萬的，按個人薪酬的５％至２０％給予每年最高不超過４０萬

元的獎勵。

蘇州還將建立境外人才工作、居留和出入境綠色通道，為外籍高層次人才申請在華永久居留

、辦理最高時限居留許可、優秀外籍學生創新創業等提供最大便利。全面接軌國際人才評價標準

，對取得有關國際職業資格證書的人才，比照認定或享受相應等級待遇。降低人オ落戶門檻，提

高對各類人才特別是年輕人オ來蘇創新創業的吸引カ。研究設立「蘇州科學家日」，在全社會形

成尊重入才、吸引人オ、用好人オ的良好氛圍。

