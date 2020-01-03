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03/01/2020 08:44

【大灣區】２０１９年深圳財收按年增３﹒５％，支出增６﹒２％

　　《經濟通通訊社３日專訊》據深圳財稅部門初步統計，２０１９年深圳轄區一般公共預算收
入達９４２４﹒２億元（人民幣．下同），增長３﹒５％。
　　其中，中央級收入５６５１億元，增１﹒６％；地方級收入３７７３﹒２億元增６﹒５％；
中央與地方收入結構為６０：４０。地方級收入中，稅收收入３０６７﹒７億元，增５﹒７％；
非稅收入７０５﹒５億元，增長１０﹒４％。
　　此外，２０１９年深圳市一般公共預算支出４５５１億元，增長６﹒２％。
　　深圳全年預計減稅降費超過１１００億元。（ａｃ）

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