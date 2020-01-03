《經濟通通訊社３日專訊》美軍早前在伊拉克發動空襲，伊朗革命衛隊高級指揮官蘇萊馬尼
在伊拉克首都巴格達國際機場被炸死。中國外交部發言人耿爽表示，中方高度關注有關事件，敦
促有關各方，特別是美方要保持冷靜克制，避免緊張局勢進一步升級。
耿爽表示，中方一貫反對在國際關係中使用武力，主張各方應切實遵守聯合國憲章的宗旨和
原則，以及國際關係基本準則。他又說，伊拉克的主權獨立和領土完整應得到尊重，中東海灣地
區的和平與穩定應得到維護。（ｃａ）
03/01/2020 16:28
【美伊衝突】伊朗軍官在美軍襲擊中身亡，中國外交部促美方克制
《經濟通通訊社３日專訊》美軍早前在伊拉克發動空襲，伊朗革命衛隊高級指揮官蘇萊馬尼
在伊拉克首都巴格達國際機場被炸死。中國外交部發言人耿爽表示，中方高度關注有關事件，敦
促有關各方，特別是美方要保持冷靜克制，避免緊張局勢進一步升級。
耿爽表示，中方一貫反對在國際關係中使用武力，主張各方應切實遵守聯合國憲章的宗旨和
原則，以及國際關係基本準則。他又說，伊拉克的主權獨立和領土完整應得到尊重，中東海灣地
區的和平與穩定應得到維護。（ｃａ）
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