【美伊衝突】伊朗軍官在美軍襲擊中身亡，中國外交部促美方克制

《經濟通通訊社３日專訊》美軍早前在伊拉克發動空襲，伊朗革命衛隊高級指揮官蘇萊馬尼

在伊拉克首都巴格達國際機場被炸死。中國外交部發言人耿爽表示，中方高度關注有關事件，敦

促有關各方，特別是美方要保持冷靜克制，避免緊張局勢進一步升級。

耿爽表示，中方一貫反對在國際關係中使用武力，主張各方應切實遵守聯合國憲章的宗旨和

原則，以及國際關係基本準則。他又說，伊拉克的主權獨立和領土完整應得到尊重，中東海灣地

區的和平與穩定應得到維護。（ｃａ）

