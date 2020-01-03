《神州縱橫－凌昆》中國太空開發進新階段

《神州縱橫》２０１９年末中國成功發射了長征五號遙三火箭，並把實踐２０號衛星放入軌

道。這次發射標誌著中國太空技術的又一次重大突破，為未來的太空事業發展開拓了新天地，故

意義非凡。



＊成功開發多項新技術＊



衛五發射並非一般性發射，而是代表了四大方面的太空技術開發成就，有關情況概述如下：

（一）大型火箭的開發成功。長五乃中國最大體積及最強推力火箭，近地軌道運力２５噸，比現

有火箭的提升２﹒５倍。這表示中國的火箭技術已再上層樓，大火箭運載力已與美俄的達到同一

級數。由此可開拓新的太空項目：除了研制新一代各類大型衛星外，還有幾項計劃中的特定活動

：嫦五探月、建設太空站和探測火星等，為中國太空事業進入新階段打下了必要基礎。長五的成

功也為正開展研制的更大型火箭長征九號增強了信心。（二）新一代衛星通用平台開發成功。此

次衛星發射利用了新開發的東方紅五號平台，可配合長五為更大型的衛星提供搭載。新平台並非

由原有平台簡單擴大而成，放棄了傳統的筒型方案而採用了新的架構設計，並由此成為這方面的

國際領跑者。（三）新型通信衛星開發有成。實踐２０乃中國至今最先進及最大型的通信衛星，

重８噸並裝載了１０多項先進設備，包括國際領先的一些項目如５﹒５Ｇ赫茲帶ＱＮ段寬頻通信

等。此外，衛星還試用了形狀記憶複合物的新材料，可在太空測試其性能。今後中國還將研制大

容量通信衛星及天地互通一體化ＩＴ網設施等先進項目。（四）文星發射站可供主要發射使用。

此站因最近赤道發射效率最高，經多年建設後已可成為重要發射場。



＊應用與科研項目並進＊



由上述可見中國太空開發將進新階段，在趕超美俄的路上又大進一步。從其他方面的發展亦

可印證此點。首先是２０１９年火箭發射量達３４次嬋聯世界第一，之前於２０１４超俄

２０１５超美。這反映中國的太空活動日益頻密，有利推廣應用及趕超先進。在應用方面，北斗

導航系統正進入發展新階段。２０１８末開始全球化服務，２０１９再射衛星完成了基本格局，

由此可全面推開國際產業化運營。至今北斗基礎產品已出口到１２０餘國，東盟、南亞及東歐等

地區已開展了相關產業建設。在科研方面，用於基礎研究的衛星正穩步發展，除了近年發射「量

子號」用於量子通訊及「悟空號」（探測暗物質）等重要項目外，２０１９又發射了「太極一號

」及「天琴一號」，專為探測引力波而設，為天基系統建設揭幕，將補充美國ＬＩＧＯ地基系統

的功能。看來，中國的太空事業正全面地高歌猛進。《資深評論員 凌昆》

