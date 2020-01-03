【人行操作】逆回購八連停，本周回籠５５００億，下周一降準生效

《經濟通通訊社３日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收

人行逆回購到期等因素的影響，今日不開展逆回購操作，連續第８日暫停逆回購。

公開市場今日有１５００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠１５００億元。

本周累計淨回籠５５００億元，創兩個月單周新高。

另外，人民銀行將於下周一（６日）下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點，釋放長期

資金逾８０００億元。（ａｃ）

