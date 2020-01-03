《經濟通通訊社３日專訊》南韓媒體引述業內人士報道稱，三星顯示已開始為華為將於下半
年發布的新款可折疊智能手機開發可折疊ＯＬＥＤ面板。華為首款可折疊智能手機Ｍａｔｅ Ｘ
採用的是ＬＧ Ｄｉｓｐｌａｙ和京東方（深：０００７２５）生產的面板，根據資料小米
（０１８１０）也考慮將三星顯示的面板用於其可折疊手機。
另外，內媒報道，熟悉產業鏈的渠道人士爆料稱，華為麒麟８２０晶片將支持５Ｇ網絡，在
今年第二季量產。（ｅｙ）
03/01/2020 08:47
【華為動向】華為將向三星顯示採購可折疊ＯＬＥＤ面板
《經濟通通訊社３日專訊》南韓媒體引述業內人士報道稱，三星顯示已開始為華為將於下半
年發布的新款可折疊智能手機開發可折疊ＯＬＥＤ面板。華為首款可折疊智能手機Ｍａｔｅ Ｘ
採用的是ＬＧ Ｄｉｓｐｌａｙ和京東方（深：０００７２５）生產的面板，根據資料小米
（０１８１０）也考慮將三星顯示的面板用於其可折疊手機。
另外，內媒報道，熟悉產業鏈的渠道人士爆料稱，華為麒麟８２０晶片將支持５Ｇ網絡，在
今年第二季量產。（ｅｙ）
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