【華為動向】華為將向三星顯示採購可折疊ＯＬＥＤ面板

《經濟通通訊社３日專訊》南韓媒體引述業內人士報道稱，三星顯示已開始為華為將於下半

年發布的新款可折疊智能手機開發可折疊ＯＬＥＤ面板。華為首款可折疊智能手機Ｍａｔｅ Ｘ

採用的是ＬＧ Ｄｉｓｐｌａｙ和京東方（深：０００７２５）生產的面板，根據資料小米

（０１８１０）也考慮將三星顯示的面板用於其可折疊手機。

另外，內媒報道，熟悉產業鏈的渠道人士爆料稱，華為麒麟８２０晶片將支持５Ｇ網絡，在

今年第二季量產。（ｅｙ）

