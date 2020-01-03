【５Ｇ加速】工信部同意中國廣電在北京等１６個城市部署５Ｇ網絡

《經濟通通訊社３日專訊》國家工信部公布，近日依申請向中國廣播電視網絡有限公司頒發

４﹒９ＧＨｚ頻段５Ｇ試驗頻率使用許可，同意其在北京等１６個城市部署５Ｇ網絡。

此前，中國廣電已獲得工業和信息化部頒發的５Ｇ商用牌照，成為內地繼中國電信、中國移

動、中國聯通後第四家５Ｇ基礎電信運營企業。此次試驗頻率許可，標志著中國廣電在相關地區

正式獲得５Ｇ頻率使用權，有助於進一步推動其５Ｇ網絡建設和行業應用發展，同時為個人和行

業用戶在獲得５Ｇ服務方面提供了更多選擇。（ｗｌ）

