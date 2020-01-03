【ＦＯＣＵＳ】美股「極貪婪」，黃金衝衝衝

【ＦＯＣＵＳ】美股２０２０年首個交易日再刷新紀錄高位，蘋果股價亦衝破３００美元大

關，惟ＣＮＮ「恐懼與貪婪指數」飆至９７的創紀錄「極度貪婪」水平；而周四（２日）觸及三

個月高點１５３１﹒４美元的現貨金走勢，似同顯拒對股市大升買帳；面對從中國地方債到美國

、日本今年迎來天量債務到期，高盛、花旗、橋水等不約而同高喊「買入黃金」。



＊去年升近兩成，或再挑戰１５５７美元＊



中國央行新年伊始即為「穩增長」放水８０００億，加上中美貿易樂觀氣氛持續，美股三大

指數於２０２０年首個交易日齊刷新歷史高位；重磅股蘋果股價首度衝破３００美元大關，谷歌

母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ、Ｎｉｋｅ等同破頂。

美股聲勢如虹之際，ＣＮＮ「恐懼與貪婪指數」飆至９７的「極度貪婪」水平（２０１８最

後一日，其曾錄１２的「極度恐慌」水平）；反向指標ＣＢＯＥ（芝加哥期權交易所）

ｐｕｔ╱ｃａｌｌ ｒａｔｉｏ最新報１﹒３，屬偏高水平，顯示押注空方部位高於多方。

儘管過去一年多次傳出美股「狼來了」，惟標指、納指雙雙錄六年最佳表現，展望

２０２０年，除了死空頭大摩外，高盛、瑞信、花旗、摩通、巴克萊等均一致看好將有個位數升

幅。不過，去年累升１９％的避險資產黃金，趁新年上探每盎司１５３１﹒４美元的三個月高位

，且有望連錄四周上漲，並挑戰去年９月高點１５５７美元，似顯拒對股市大升買帳。



＊中美日同臨天量債務到期，恐倒逼央行＊



高盛就指，進入週期後期的擔憂，加上政治不確定性上升，黃金今年上看１６００美元水平

；花旗同呼籲波動市下的投資者，在投資組合中加入黃金，最牛上看１６５０美元。

一眾對沖基金亦不約而同看好黃金，橋水聯合創始人Ｒａｙ Ｄａｌｉｏ稱黃金是未來十年

投資的首選；１９８７年於美股「黑色星期一」一戰成名的Ｐａｕｌ Ｔｕｄｏｒ

Ｊｏｎｅｓ則指，如果金價突破１４００美元，將相當快地上看１７００美元；而有份引爆

９７亞洲金融危機的傳奇人物Ｓｔａｎｌｅｙ Ｄｒｕｃｋｅｎｍｉｌｌｅｒ亦呼籲買入黃金。

何解？若看看２０２０年全球三大主要經濟體將到期的債務規模－－中國內地

２﹒０７萬億元人幣地方債、美國４﹒８７萬億美元、日本１﹒９２萬億美元，不難預見各國央

行將不可避免直升機灑錢填窿。而鑒於黃金作為全球價值儲存手段的屬性及有限供給，投資者和

央行極有可能視其為最佳避險標的。截至去年９月，人行即已連續十個月增持黃金約

９６噸（１０月暫停）。

不過，有人唱好必有人看淡，大摩、美銀美林就指，一旦地緣政治趨穩或聯儲發出不再減息

訊號，金價上漲勢頭就受制；摩通更呼籲減持黃金，增加股票配置。

