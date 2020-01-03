【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３９﹒４億人幣，買中芯小米沽安踏平保

《經濟通通訊社３日專訊》中美將於本月中簽署首階段貿易協議，加上人民銀行元旦日「送
大禮」，宣布下調存款準備金０﹒５個百分點，港股受利好消息刺激，周四高開５９點報
２８２４９點。午後，市傳港交所（００３８８）與攜程網易等商討二次上市事宜，股價受捧急
漲，拉動港股愈升愈有，最終以全日高位２８５４３點收市，收漲３５３點或升１﹒２５％，創
逾五個月新高。
按額度計算，北水全日淨流入３９﹒４億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是中芯
（００９８１）、小米（０１８１０）、騰訊（００７００）；淨賣出最多的依次是安踏
（０２０２０）、平保（０２３１８）、招行（０３９６８）。主板成交９０８﹒７５億元。其
中港股通成交２０２﹒３億元，佔總成交２２﹒３％。
＊北水追捧部分新經濟股，小米股價突破１１元＊
中芯全日獲追捧，急漲逾６％收報１２﹒７元。同時，北水淨買入中芯４﹒３億元，增逾１
倍。
小米傳出多個好消息，除了新５Ｇ手機於下周二（７日）首賣，售價平絕全行之外，聯想原
副總裁常程亦被小米挖角，將擔任小米集團副總裁。北水看準時機，從中淨買入４﹒３億元。小
米收報１１﹒２２元漲４％，破１１元關。
騰訊牽頭入股環球音樂一成股權，獲北水力撐，淨買入３﹒９億元。騰訊收報３８２﹒４元
，揚近２％。
人行「送大禮」全面降準，惟北水見好就收，分別淨沽出建行近２﹒１億元及工行
８８３４萬元。建行、工行各升約１％，分別收報６﹒８元及６﹒０５元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
中芯國際（００９８１） ４．３３
小米集團（０１８１０） ４．３２
騰訊控股（００７００） ３．９１
融創中國（０１９１８） ２．５９
舜宇光學（０２３８２） ２．１８
淨沽出最多港股：
安踏體育（０２０２０） －３．７３
中國平安（０２３１８） －３．２３
招商銀行（０３９６８） －２．６５
建設銀行（００９３９） －２．０９
工商銀行（０１３９８） －０．８８
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（ｊｔ）