【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３９﹒４億人幣，買中芯小米沽安踏平保

《經濟通通訊社３日專訊》中美將於本月中簽署首階段貿易協議，加上人民銀行元旦日「送

大禮」，宣布下調存款準備金０﹒５個百分點，港股受利好消息刺激，周四高開５９點報

２８２４９點。午後，市傳港交所（００３８８）與攜程網易等商討二次上市事宜，股價受捧急

漲，拉動港股愈升愈有，最終以全日高位２８５４３點收市，收漲３５３點或升１﹒２５％，創

逾五個月新高。

按額度計算，北水全日淨流入３９﹒４億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是中芯

（００９８１）、小米（０１８１０）、騰訊（００７００）；淨賣出最多的依次是安踏

（０２０２０）、平保（０２３１８）、招行（０３９６８）。主板成交９０８﹒７５億元。其

中港股通成交２０２﹒３億元，佔總成交２２﹒３％。



＊北水追捧部分新經濟股，小米股價突破１１元＊



中芯全日獲追捧，急漲逾６％收報１２﹒７元。同時，北水淨買入中芯４﹒３億元，增逾１

倍。

小米傳出多個好消息，除了新５Ｇ手機於下周二（７日）首賣，售價平絕全行之外，聯想原

副總裁常程亦被小米挖角，將擔任小米集團副總裁。北水看準時機，從中淨買入４﹒３億元。小

米收報１１﹒２２元漲４％，破１１元關。

騰訊牽頭入股環球音樂一成股權，獲北水力撐，淨買入３﹒９億元。騰訊收報３８２﹒４元

，揚近２％。

人行「送大禮」全面降準，惟北水見好就收，分別淨沽出建行近２﹒１億元及工行

８８３４萬元。建行、工行各升約１％，分別收報６﹒８元及６﹒０５元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

中芯國際（００９８１） ４．３３

小米集團（０１８１０） ４．３２

騰訊控股（００７００） ３．９１

融創中國（０１９１８） ２．５９

舜宇光學（０２３８２） ２．１８



淨沽出最多港股：

安踏體育（０２０２０） －３．７３

中國平安（０２３１８） －３．２３

招商銀行（０３９６８） －２．６５

建設銀行（００９３９） －２．０９

工商銀行（０１３９８） －０．８８

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（ｊｔ）

