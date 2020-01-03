《日入而息》中證監否認叫停滬倫通，本港零售貨值連跌十個月

《今天重點》﹡中證監表示有關暫停滬倫通報道不符實，開通以來運作正常

﹡本港零售貨值連跌十個月，１１月跌幅收窄至２３﹒６％

﹡匯豐調整旗下部分自動櫃員機及理財易中心服務時間

﹡港交所（００３８８）霍炳光借調至ＬＭＥ，Ｒｏｓａｒ接任集團戰略策劃

主管

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒２４％，去年累升逾２％



《即日市況》﹡美伊衝突拖累港股升轉跌９２點收２８４５１點，成交近９７９億元



《深滬股市》﹡滬指回吐０﹒１％，全周漲２﹒６％創４個月最大漲幅



《美元匯價》﹡歐元短期或調整，可趁低輕倉吸納；歐元最新報１﹒１１３４╱３６，日圓

最新報１０８﹒０１╱０２



《公司資訊》﹡萬科香港西營盤項目首批推５０伙，入場費５９４萬

﹡小米（０１８１０）攝像頭被曝私隱外洩漏洞，谷歌家居助理暫拒米家產品

連線

﹡百利保、富豪酒店共出售四海國際約５％股權涉近４億元，今早復牌

﹡信保環球（００７２３）發行最多３億元票據，拓展放債業務

﹡培力控股（０１４９８）折讓近３８％二供一籌約１億元，今午復牌

﹡港交所（００３８８）霍炳光借調至ＬＭＥ，Ｒｏｓａｒ接任集團戰略策劃

主管

﹡雲銅（０００３３）開市前宣布停牌

﹡樂透互娛（０８１９８）主席潘正明辭任，張靜接任

﹡威勝（０３３９３）附屬中標第二批框架招標項目，涉約１﹒８６億元

﹡東陽光藥（０１５５８）與華潤醫藥商業集團訂戰略合作框架協議

﹡華人置業（００１２７）持恆大（０３３３３）錄未變現虧損１６億

﹡中國金融租賃（０２３１２）委任劉海龍為非執行董事兼董事會主席

﹡景瑞控股（０１８６２）去年合約簽約銷售額２５１﹒６億元人民幣，按年

跌０﹒３％

﹡中國能源建設（０３９９６）附屬公司簽訂埃及光伏電站項目ＥＰＣ合同

﹡銀城國際（０１９０２）去年合約銷售按年增逾１倍至１９８億元人民幣



《國企紅籌》﹡民航信息網絡（００６９６）國務院批第二期Ｈ股股票增值權計劃

﹡光大國際（００２５７）簽５個垃圾發電項目，總投資２０﹒６億元人民幣

﹡廣藥集團設澳門國際總部，與南粵、澳門城邦環球合作

﹡北控環境（００１５４）鄂萌因退休辭任主席，柯儉調任

﹡中國平安（０２３１８）成為首家簽署氣候行動１００＋的中國資產擁有者



《神州民企》﹡銀聯夥騰訊（００７００）旗下財付通研條碼支付互聯互通方案

﹡秦發（００８６６）收購兩間印尼採煤礦公司，今早復牌

﹡富譽控股（０８２６９）削減股本，未來一年或再集資



《中國要聞》﹡中牧股份旗下蘭州疫苗廠違規排布魯氏菌，釀傳染事故

﹡藍思科技穩就業有功，長沙子公司獲發逾億人幣補貼

﹡工信部表示可能存在個別區域某些時段４Ｇ網速下降情況；工信部下架首批

３個侵害用戶權益ＡＰＰ包括人人視頻；工信部同意中國廣電在北京等１６

個城市部署５Ｇ網絡

﹡特斯拉Ｍｏｄｅｌ ３下調價格殺入３０萬元人民幣內

﹡國家藥監局表示不存在「械字號面膜」概念

﹡內地去年重卡銷量再創新高，增長２％遠超預期

﹡內地去年鐵路旅客發送量逾３５億人次，增７７％

﹡美國務院回應台「反滲透法」，籲兩岸進行建設性對話

﹡同業拆借中心試點利率期權業務，挂勾ＬＰＲ

﹡上期所姜岩稱今年力爭推出原油、鋅、鋁等期權品種

﹡中國去年發４﹒３６萬億人幣地方債，新增專項債佔半

﹡去年中國地方債平均期限延長，但利率同比降４２基點

﹡財政部表示多家外資行加入地方債承銷團推進債市場開放

﹡去年債券通成交量２﹒６３萬億元人民幣，按年增近２倍

﹡人行官員表示存準率仍有較大調整空間，不適宜大幅擴表；逆回購八連停，

本周回籠５５００億，下周一降準生效

﹡前雲南首富趙興龍違規買賣獅頭股份，被罰２２００萬

﹡習近平稱審計機關要完善體制機制

﹡農業部表示守好保障糧食、生豬等農產品有效供給底線

﹡韓正稱積極的財政政策要更加註重結構調整

﹡江蘇省簽署５５６個項目，投資總額逾７０００億元人民幣

﹡蘇州市政府提出２０２２年生產總值年均增速達到６％

﹡蘇州承諾實施「Ｎ＋１」政策支持

﹡蘇州商務局表示確保１月產業項目實際利用外資創單月高

﹡蘇州將以上海為龍頭，建有協同效應的現代國際大都市

﹡蘇州將加大國家高新技術企業培育力度

﹡蘇州對實現ＩＰＯ的企業，將獎勵３００萬元人民幣

﹡自由貿易帳戶深圳前海落地，跨境金融基礎設施獲突破

﹡兩名武漢返港病人出院，專家估計或與當地個案無關

﹡財政部調整普惠金融發展專項資金提前下達預算指標

﹡中證監表示有關暫停滬倫通報道不符實，開通以來運作正常；中證監就公募

投資新三板股票指引徵求意見；中證監與公安查獲一宗重大操縱市場案涉８

隻股票

﹡銀保監表示做好銀行保險機構市場准入環節反洗錢等審查

﹡武漢衛健委表示發現不明原因病毒性肺炎診斷患者４４例

﹡中國聯通獲准開展物聯網等領域ｅＳＩＭ技術應用服務



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％，報１２１１０﹒４３點



《其他消息》﹡政府表示上月住宅買賣合約按月跌４５％，按年升５５％；公務員不應肆意

批評個別部門執法行動；政府委任方力申為旅發局新成員，為期兩年

﹡新一期居屋暫售逾１２００伙，何文田冠德苑售罄

﹡何沛謙再獲委任為空運牌照局主席，任期兩年

﹡報道指港航恐再有２００空勤人員被裁

﹡零售貨值連跌十個月，１１月跌幅收窄至２３﹒６％

﹡香港銀行學會邀請６家虛擬銀行成為會員

﹡２０１９年澳門國際機場旅客量達９６１萬按年增１６％

﹡深股通額度全日用２５﹒２億元；滬股通額度全日用２０﹒８億元，陸股通

淨流入近３４億

﹡全球最安全航空公司澳航奪冠，國泰航空排第九

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒２４％，去年累升逾２％

﹡匯豐調整旗下部分自動櫃員機及理財易中心服務時間

﹡新年首周中原十大屋苑預約睇樓量按周微升２﹒３％

﹡報道指海洋公園宣布凍薪，鼓勵員工申請無薪假

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