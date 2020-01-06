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即市新聞

06/01/2020 07:46

《日出而作》周五美股急挫，日圓創三個月高，伊朗不再遵守核協議

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２８６３４．８８　跌　　２３３．９２點╱０．８１％

　　　　　　　　標普５００　　　　　３２３４．８５　跌　　　２３．００點╱０．７１％
　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　９０２０．７７　跌　　　７１．４２點╱０．７９％

　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７６２２．４０　升　　　１８．１０點╱０．２４％

　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３２１９．１４　跌　　１６６．７９點╱１．２５％

　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　６０４４．１６　升　　　　２．６６點╱０．０４％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０７．９１，歐元兌美元１．１１６６

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