《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８６３４．８８ 跌 ２３３．９２點╱０．８１％
標普５００ ３２３４．８５ 跌 ２３．００點╱０．７１％
納斯達克 ９０２０．７７ 跌 ７１．４２點╱０．７９％
倫敦富時１００ ７６２２．４０ 升 １８．１０點╱０．２４％
法蘭克福ＤＡＸ １３２１９．１４ 跌 １６６．７９點╱１．２５％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０４４．１６ 升 ２．６６點╱０．０４％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０７．９１，歐元兌美元１．１１６６
06/01/2020 07:46
《日出而作》周五美股急挫，日圓創三個月高，伊朗不再遵守核協議
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８６３４．８８ 跌 ２３３．９２點╱０．８１％
標普５００ ３２３４．８５ 跌 ２３．００點╱０．７１％
納斯達克 ９０２０．７７ 跌 ７１．４２點╱０．７９％
倫敦富時１００ ７６２２．４０ 升 １８．１０點╱０．２４％
法蘭克福ＤＡＸ １３２１９．１４ 跌 １６６．７９點╱１．２５％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０４４．１６ 升 ２．６６點╱０．０４％
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