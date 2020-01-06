《牛熊志選－陳其志》資金看多阿里，留意阿里認購證

《牛熊志選》恆指上周持續上揚，上周五（３日）高見２８８８３點後才回落，短線暫受制

於去年中反彈高位約２９０００點關口附近阻力，技術走勢偏強。恆指牛熊證資金流情況，截至

上周四（２日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約１億港元資金淨流出，顯示有好倉資金套

現，恆指熊證則累計約１億港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周四

，恆指牛證街貨主要在收回價２７７００點至２７９９９點之間，累計相當約１７２０張期指合

約；熊證街貨主要在收回價２８８００點至２９０９９點之間累計了相當約２３４１張期指合約

。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅維持於１５﹒７％的水平；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降０﹒２個波幅

點至１６﹒１％；至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波幅下降０﹒７

個波幅點至１３﹒４％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至２０﹒１％；

騰訊（００７００）的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至２１﹒６％；中油（００８５７）的引伸

波幅下降０﹒６個波幅點至２３﹒８％；海油（００８８３）的引伸波幅下降０﹒６個波幅點至

２５﹒８％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至１８﹒４％；友邦

（０１２９９）的引伸波幅上升３﹒１個波幅點至２３﹒８％；工行（０１３９８）的引伸波幅

上升０﹒３個波幅點至１９﹒０％；平保（０２３１８）的引伸波幅上升０﹒５個波幅點至

１６﹒６％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至１５﹒９％。

輪證看多資金流方面，截至上周四前一周，阿里（０９９８８）的相關認購證共錄得約

５０９３萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的阿里

認購證為行使價約２４１元至２４６元附近的中期價外條款，實際槓桿約７倍至８倍。另外，小

米（０１８１０）相關認購證及牛證期內錄得約４３１３萬元資金淨流入部署，資金留意行使價

１１元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約７倍；牛證方面，資金留意收回價９元至１０

元之間的條款，收回距離約８％至１３％，槓桿約５倍至７倍。

至於看空資金流方面，期內友邦的相關認沽證及熊證合共錄得約５６０萬元資金淨流入部署

。友邦認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約７２元至７５元附近的中期價外條款，實際槓

桿約８倍至１３倍；熊證方面，資金主要留意收回價９０元至９４元附近的條款，收回距離約

５％至１０％，槓桿約８倍至１４倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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