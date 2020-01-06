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即市新聞

06/01/2020 08:40

《一周攻略－周進略》好淡角力，波幅擴大

　　《一周攻略》踏入２０２０年，大家看著港股，心情既興奮又擔心。可不是嗎？由２０１９
年１２月開始的追落後，如今尚未有停下來的跡象，２０２０年１月２日，也是今年的首個交易
日，繼續向上推動，然後是上周五（３日），明顯高開，然後大幅低走，投資者的情緒不免懷疑
，是否遊戲已經完結。
　
＊如期破下降軌，上望恆指三萬＊
　
　　當然，單憑一兩天，實難說得準。畢竟，好淡角力，多空博奕，每年的１月份，都是重新部
署的時機，也意味著有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場，高位獲利回吐，低位撈進追落後，反覆
在不同板塊之間，甚至同一板塊的不同股份之間進行。這樣一來，比較可以確信的是，是日中波
幅會增加，因為這是重新部署調度的必然結果。
　　無論如何，看港股短期趨勢，正如之前提出，幾年來的高位連成一下降軌，則去年底終於重
返恆指２８０００，正是突破的時機，如今上破下降軌，料不至於如此快便完成，更有可能每日
這樣大波幅後，最終一試３００００之上，才算起碼有點交代。
　
＊較高回報留給有心理準備的人＊
　
　　不過，這只是一廂情願，只局部地看港股，而沒有理會更大更宏觀的全局。是的，上周地緣
局勢又有新猷，投資者不能不小心，大家以為去年才是麻煩多多，臨近年底已經掃光了，如今看
來，隨時又有更多事端在等地大家。
　　始終，老套一句，不確定才是市場上唯一可確定的，那就是人生。正因為不確定，有風險，
大家願意多冒一點風險的，便有可能多爭取一些回報，不一定有，但機會是留給有此心理準備的
人。
　
＊百年數據見證股市回報優勝處＊
　
　　是的，從去年１２月的急速反彈看，真不能少看股市的動力，在一大堆悲觀因素中，仍然有
如此力度，而港受只是較差的一個地區，嚴重跑輸給全球多個股市。
　　這樣一來，便得明白，長遠而言，人類社會自有解決問題的誘因和動力，短期出現隨機震盪
，容或令人失了方寸，但時間一多，便有可準備和調節的空間。君不見百多年數據中，股市平均
有７至１０％的回報，遠勝其他資產！
　　祝大家今年股場出入平安！《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）

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