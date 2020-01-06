今年首賣新盤，新地天水圍Ｗｅｔｌａｎｄ單日沽９７％套２５億元

《經濟通通訊社６日專訊》本港今年首個新盤開鑼，新地（０００１６）上周六（４日）開

售天水圍「Ｗｅｔｌａｎｄ Ｓｅａｓｏｎｓ Ｐａｒｋ」首批３８１伙，其中３７５伙為分層

單位，另有６座洋房招標發售。項目銷情甚佳，單日沽出３７２伙，佔推出單位約９７％，為集

團套現約２５億元。

「Ｗｅｔｌａｎｄ Ｓｅａｓｏｎｓ Ｐａｒｋ」是天水圍區內近１０年來首個新盤，市傳

早前截收６６００票，超額認購高達１６﹒６倍。周六早上，大手Ａ組目測有３５０名買家到場

，Ｂ組則有約８００名買家，人龍一度排至室外，場面甚為「墟撼」。美聯（０１２００）住宅

部行政總裁布少明透露，集團Ｂ組出席率有８５％，屬近半年來最高，Ａ組出席率亦有七至八成

。當中用家佔七成，餘下三成為投資者，預期回報率逾三厘，呎租３０元至３５元。

準買家蘇小姐為首置客，準備斥資約６００萬元購入一伙兩房戶自住，她居於原區，認為該

盤交通算方面，價格亦合理，認為屬可承受範圍。她準備承做八成按揭，但因為４５天附款計劃

踏正農曆新年，怕難以短時間內找到按揭公司承造按揭，因此她會選擇１８０天即供計劃。買家

黎先生則透露，他以約６００萬元，購入一伙兩房戶自住，並採１８０日即供計劃，料承造六至

八成按揭。因為是自住因此不擔心樓價升跌。



＊特色戶呎價１８０４９元沽，破天水圍記錄＊



另外，據成交記錄冊顯示，該盤２３座１０樓Ａ２頂層連天台特色戶，實用面積９１３呎，

成交價１６４７﹒８９萬元，呎價高達１８０４９元，打破區內呎價１﹒６１萬元記錄。中原地

產則錄一組家庭客斥資逾３０００萬元購入一伙地下連樓上兩層單位。

項目昨日隨即加推５號價單涉８９伙，實用面積２９６呎至７７９呎，折實售價３７４﹒８

萬至９３９﹒６６萬元，折實平均呎價１２６０１元。相比早前推出的四號價單折實平均呎價

１２７５６元，今批單位有１﹒２２％帳面減幅。新地代理總經理胡致遠則表示，今張價單加價

１％至２％，市值約５﹒８億元，現已開始收票，最快本周未推行次輪銷售。



＊小陽春或偷步，本月一手交投可達１５００宗＊



回顧去年，反映二手樓市的中原城市領先指數ＣＣＬ周五（３日）最新報１７８﹒１３點，

按周升０﹒２４％，即去年全年僅升約２﹒１％，為逾十年內升幅最少。同時，全年整體樓宇買

賣登記錄７４８０４宗。當中一手錄２０６８９宗交投，按年大增３３﹒８％，創２００４年後

的１５年新高。二手則錄３５８９３宗成交，按年跌７﹒４％，總成交金額錄３１４３﹒１億元

跌４﹒５％，宗數創三年新低。

對於今年，綜合坊間所述，樓市預測介乎中小型單位跌１５％、豪宅跌２０％（仲量聯行）

至大升１０％（利嘉閣）。美聯布少明預期，受惠該盤帶動，本月會有偷步小陽春，而一手交投

將達１２００宗，農曆新年後整體樓價將穩步上揚。至於該行此前對今年樓價預測為可有５％升

幅。中原屯門、元朗、天水圍及青山公路高級資深營業董事方啟明則預計，本月會有１３００宗

至１５００宗一手成交，又指不擔心農曆新年後小陽春無以為繼，因為近半年來購買力已有一定

累積。（ｎｓ）

