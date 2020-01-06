《凱文隨筆－凱文》美國伊朗理應不會大戰，只會互點小火

《凱文隨筆－凱文》美軍去年６月大軍壓境伊朗，後來美方一架無人機更被伊朗擊落，仍未

敢跟伊朗打仗，因為成本太大，一打動輒就十年，還不知道要花多少個「兆美元」，更沒有必勝

的把握。上周五（１月３日）美軍在伊拉克機場透過無人機發射導彈（直白地說就是暗殺，若是

回教徒做這種事，就定義為恐怖襲擊），炸死了伊朗第二號人物蘇萊馬尼（Ｑａｓｓｅｍ

Ｓｏｌｅｉｍａｎｉ）。伊朗舉國憤怒，大街小巷的哀悼遊行，充斥了淚流披面或軍人飲泣的場

面。



唯恐天下不亂的國務卿蓬佩奧得意揚揚地在社交平台轉載一段有十幾名伊拉克人跳舞慶祝的

片段（這段片不是偽造，目的是挑起宗教派系衝突）；反之特朗普在記者會交代事件時，態度顯

得異常審慎，語氣有點不安（這破綻顯而易見，因為他一貫裝出天下最具自信的模樣）；前者是

華盛頓精英權力圈子內的典型卑劣政客，搞亂世界實踐美國霸權就是他們的人生目標，後者確實

就是一個只追求榮華富貴的商人。美國國防部長埃斯珀事後接受霍士新聞訪問時，也是神色凝重

，一臉憂心忡忡，因為上戰場的是軍人，不是巧言令色的政客。



北韓領袖金正恩曾聲言美國在去年底北韓所定期限若沒作出積極回應，會贈美國一份「聖誕

禮物」，結果禮物沒送出，美國在聖誕前幾星期派出亞太特使，未知是否彼此達成了交易。然而

，中國、俄羅斯及伊朗卻代替北韓送出了史無前例的三國聯合軍演的聖誕禮物。伊朗本身是具有

軍事實力的國家（還有似乎被遺忘的核發展能力），現在旁邊站了俄羅斯與中國兩個大國，不難

理解美國要更積極對付伊朗的決心。蓬佩奧在接受霍士新聞訪問時，被問及過去日子也可輕易除

掉蘇萊馬尼，但沒有做，為何現在卻冒這個大險，蓬佩奧只模糊地指目前局勢升級。



經歷了２００１年「九一一」這種襲擊活動後，有點智慧（當然也有極大部分不食人間煙火

的人在問：「美國人這麼好，恐怖份子為何這樣對待我們？」）的美國人都上了寶貴的一課；故

此，美國這次暗殺後，似乎沒見到政客出來搖旗吶喊。美國政府內的第三號人物眾議院院長佩洛

西甚至掉轉槍口，指白宮要跟伊朗打仗應先諮詢國會，但特朗普沒有跟程序行事。伊朗聲言要報

復，奈何那有與美國打仗的能耐，但巨人歌利亞不是永遠勝利，中東有無數的大衛，用他們認為

合適的手法復仇。暗殺事件發生後，最堪回味的言論要計俄羅斯國會上議院的外交事務委員會主

席Ｋｏｎｓｔａｎｔｉｎ Ｋｏｓａｃｈｅｖ的話，他預計報復行動「很快就來」，但他馬上又

補上一句：「如果我看錯了，我會更愉快，因為戰爭易起難停」。俄羅斯的取態往往就能改變歷

史，去年由美國扶植、且找來一眾盟國背書承認的委內瑞拉「新總統」（他自我任命）就是在俄

羅斯的干預下美夢成空，現在也不曉得在那裏蒸發掉了；美國傳統基金會剛發表的２０２０美國

軍力報告指出，俄羅斯在去年１２月派了兩架可負載核彈的圖１６０轟炸機到委內瑞拉，以及大

量的援助用品。然而，俄羅斯除了是個軍事最強硬的國家外，也同時擁有成熟與靈活的外交手腕

，她絕不會做無本生意。儘管俄羅斯外長拉夫羅夫譴責美國這次暗殺行為是非法的，他更明言中

俄兩國立場完全一致。



伊朗對中國過去數十年的經濟改革高度評價，並派員到中國學習，期望發展國內經濟。倘若

這個歷史悠久的波斯王國有意透過經濟手段來復興伊斯蘭文明，也許只好學習中國過去幾十年在

國際間的忍氣吞聲，嚥下美國這股悶氣，這不是甚麼大不了的事，反正全世界誰沒受過美國霸權

的欺凌，即使是美國的所謂盟友，還不是一群簇擁著大哥的小弟們，聽命向美國購買軍火，特朗

普上場後，更直接要求他們繳交或大幅增加保護費。法國總統馬克龍去年１１月批評美國從敘利

亞撤兵，沒有知會北約組織內的盟國，他甚至形容北約正經歷「腦死亡」；法國是聯合國五常，

兼擁核武，特立獨行，又具有強烈的民族主義精神，才敢說出這種話；馬克龍敢於牽頭一眾小弟

們，開始覺悟了自己的存在價值。內地國防大學軍事專家金一南教授就中美關係的言論可堪北約

小弟們借鑑，他表示，不要期望中美關係改善，中美關係一旦改善，意味中國衰退下來，美國來

援助你一把，然後彼此關係變好；中美關係愈是惡劣，意味中國國力愈是壯大，美國愈是忌憚，

誓要遏止。伊朗若能學到中國這點，就不會有甚麼戰爭了。再者，美國霸權也有盛極而衰的一天

，其國債水平已屆未來兩代人也無法償還的境地，但其優勢是國債以美元計價，大可瘋狂印美元

來償還，反正大家都認定那張美元有價值，但有一天若大家都醒悟過來，這個橫行逾百年帝國的

衰落就成定局了。



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員，且於

２０１５年取得特許語言學者資格。其專業履歷載於該會的網上名錄，讀者可到以下連結查閱

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╱２９８１３╱３６╱１９５７）

