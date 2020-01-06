【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社６日專訊》上市公司每當派息、紅股、權證等，以至供股集資等，為紀錄合

資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股

價因而波幅加大，投資應加以留意。

匯銀智慧（０１２８０）廿股合一，將於明天（７日）生效，該股早市收升１２﹒６％，報

０﹒１８８元。

陽光油砂（０２０１２）最新公布每５０股合併為１股，待股東批准後，將每手買賣單位由

５００股更改為１０００股合併股份。陽光油砂早市股價波動，一度低見０﹒０４６元，最終持

平報０﹒０５４元，為早市最高位。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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匯銀智慧（０１２８０） 二十合一 ７╱１ － －

高山企業（００６１６） 二十合一 ８╱１ － －

中置投資（００７３６） 四十合一 ８╱１ － －

融太集團（０１１７２） 二供一， ８╱１ １０╱１－１６╱１ １４╱２

供股價１１仙

國聯通信（０８０６０） 十合一 ８╱１ － －

高山企業（００６１６） 合併後一供四， ９╱１ １３╱１－１５╱１ １２╱２

供股價４８﹒３仙

高雅光學（００９０７） 二供一， １４╱１ １６╱１－２２╱１ １９╱２

供股價１４仙

信盛礦業（０２１３３） 四供一， １４╱１ １６╱１－２２╱１ ２６╱２

供股價５﹒５仙

旭光高新（０００６７） 四十合一 １７╱１ － －

萬嘉集團（００４０１） 五合一 ２０╱１ － －

旭光高新（０００６７） 合併後一供一，２１╱１ ２３╱１ ３１╱１

供股價２４仙

萬嘉集團（００４０１） 合併後一供二，２１╱１ ２３╱１－３１╱１ ２６╱２

供股價１９﹒２仙

培力控股（０１４９８） 二供一， ２９╱１ ３１╱１－６╱２ ３╱３

供股價８０仙

再生醫學（０８１５８） 一供二， ２９╱１ ３１╱１－５╱２ １３╱３

供股價２０仙

五菱汽車（００３０５） 二供一， ４╱２ ６╱２－１２╱２ ９╱３

供股價２０仙

安悅國際（０８２４５） 十合一 ６╱２ － －

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註：以各公司最新公布為準

