美伊局勢恐再惡化，港股急挫３６３點報２８０８８失十天線

《經濟通通訊社６日專訊》美伊敵對關係惡化再添市場憂慮，美股三大指數上周五（３日）

全線下挫，港股亦隨外圍向下，今早低開１２５點報２８３２６點。不過，美伊緊張局勢沒有減

退。伊朗政府宣布，退出核協議的第五階段，亦是最後一個階段措施，不再遵守核協議內的任何

限制。另外，美國總統特朗普亦威脅對伊朗實施「前所未見」的制裁，拖累港股午後再度急挫。

現時，恆指報２８０８８，跌３６３點或跌１﹒２８％，失守十天線（約２８１３０點），

主板成交６５２﹒１３億元。國指報１１１１１，跌１４２點或跌１﹒２６％。

內地Ａ股亦由升轉跌，上證指數報３０７０點，跌１３點或跌０﹒４３％，成交

２７７０﹒８１億元人民幣。深成指數報１０６３１點，跌２４點或跌０﹒２３％，成交

３９５８﹒５５億元人民幣。

油股受中東局勢消息刺激而全線走高，中石油（００８５７）漲３﹒２２％，報４﹒１７元

，暫為最大升幅藍籌；中海油（００８８３）升３﹒０２％，報１３﹒６４元；中石化（００３

８６）升０﹒４２％，報４﹒７９元。



表列十大跌幅藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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石藥集團（０１０９３） １７﹒５８元 跌４﹒９７％

中生製藥（０１１７７） １０﹒３４元 跌４﹒４４％

九置 （０１９９７） ４４﹒７０元 跌４﹒１８％

舜宇光學（０２３８２） １３０﹒１０元 跌３﹒７７％

瑞聲科技（０２０１８） ６４﹒２５元 跌３﹒６７％



碧桂園 （０２００７） １２﹒２２元 跌２﹒８６％

中海外 （００６８８） ２９﹒２０元 跌２﹒５０％

蒙牛乳業（０２３１９） ３１﹒０５元 跌２﹒３６％

華潤置地（０１１０９） ３７﹒５５元 跌２﹒３４％

中信股份（００２６７） １０﹒０４元 跌２﹒１４％

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（ｊｔ）

