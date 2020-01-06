市場避險升溫，恒指低開１２５點報２８３２６點，國指跌４３點

《經濟通通訊社６日專訊》中東局勢持續升溫，伊朗電視表示，該國將懸賞８０００萬美元

刺殺美國總統特朗普。美伊政局不穩，令避嫌產品需求強勁，倫敦金高見１５８８美元，創近七

年高位，而日圓亦曾高見１０７﹒７８。亞洲股市普遍低走，日經跌４２２點，台北加權指數亦

跌１１０點，港股方面今早低開１２５點。雖然人行降準今日開始實施，為本港內房及內銀未見

起色，其中內房股跌幅顯著，中海外（００６８８）低開１﹒５％，為開市表現最差股份。

恆生指數報２８３２６點，跌１２５點或跌０﹒４４％，主板成交１３﹒５０億元。國企指

數報１１２１０點，跌４３點或跌０﹒３８％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒５％，報６０﹒１元；港交所（００３８８）

跌０﹒１５％，報２６６﹒２元；騰訊（００７００）跌０﹒７８％，報３８０元；中移動

（００９４１）升０﹒３９％，報６４﹒６５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒８８％，報

８４﹒４５元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中海外 （００６８８） ２９﹒５０元 跌１﹒５０％

中國銀行（０３９８８） ３﹒３２元 跌１﹒１９％

九倉置業（０１９９７） ４６﹒１０元 跌１﹒１８％

瑞聲科技（０２０１８） ６５﹒９５元 跌１﹒１２％

華潤置地（０１１０９） ３８﹒０５元 跌１﹒０４％



創科實業（００６６９） ６４﹒０５元 跌１﹒００％

工商銀行（０１３９８） ５﹒９４元 跌１﹒００％

萬洲國際（００２８８） ８﹒０７元 跌０﹒９８％

友邦保險（０１２９９） ８４﹒４５元 跌０﹒８８％

長和 （００００１） ７３﹒５０元 跌０﹒８１％

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（ｕｌ）

