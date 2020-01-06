《盤後部署》港股短期受制中東局勢消息，料２８０００點有支持

《經濟通通訊社６日專訊》中東緊張局勢持續加劇，伊朗最高領袖人誓言報復，而美國總統

特朗普亦發警告，上周五（３日）美股三大指數集體高位回吐，拖累港股今早低開１２５點，報

２８３２６點。因市場對中東局勢的擔憂，資金偏向流入油金股避險，「三桶油」逆市上衝領跑

藍籌。恆指早段跌幅曾收窄至８３點，報２８３６７點，已是全日最高位。惟在醫藥股及手機股

的拖累下，跌幅逐漸擴大，最多曾挫３９７點，報２８０５４點，穿十天線（約２８１４０點）

。臨近尾市，重磅股跌幅轉緩，恆指最終收報２８２２６點，跌２２５點或跌０﹒７９％，主板

成交９１６﹒０６億元減少６﹒４％。國企指數報１１１６５點，跌８８點或跌０﹒７８％。

Ａ股方面兩市個別發展，全日表現反覆。上證綜合指數報３０８３點，跌不足１點。深證成

分指數報１０６９８點，升４１點或升０﹒３９％。兩市合計成交８０４０﹒５９億元人民幣，

較上日增多１５﹒６％。



＊伊朗退出核議，惟美股回吐壓力料不大＊



美國上周五，對伊拉克發起空襲，炸死一名伊朗高級軍事指揮官，事件引發對中東緊張局勢

升級的憂慮。周日（５日），伊朗外交部發言人穆薩維表示，伊朗政府將舉行會議，討論並最終

決定減少履行伊核協議第五階段的具體措施。伊朗媒體引述魯哈尼政府的聲明，伊朗不會對其濃

縮鈾庫存量以及涉核研究與發展施加任何限制。同一天，美國總統特朗普警告，若伊朗攻擊任何

美國的人員或目標，美國可能會以不成比例的方式迅速反擊。

另外，歐盟邀請伊朗外長前往布魯塞爾會談。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾表示，已

和伊朗外交部長扎里夫通話，敦促伊朗保持克制，避免局勢進一步升級，以降低對區域及人民的

傷害。但是分析師認為，中東局勢緊張是美股回吐的契機，但相信回吐壓力不大，這要看伊朗的

報復行動而定，若行動溫和美股有機會再現升勢。另外，這周仍要關注本周後期公布的經濟數據

。



＊港股上月以來累升二千點，現借勢整固＊



上周港股在人行公布降準及中美關係緩和的多重利好消息下，升破２８８００點高位。但在

上周五，美國與伊朗關係惡化，市場開始擔憂中東局勢變得更加嚴峻，美股三大指數集體高位回

吐，港股今早延續上個交易日跌勢，盤中曾跌穿十天線（約２８１６７點），隨即反彈，可見短

期恆指在十天線附近有支持，相信短期仍然受制於中東局勢的消息。但回顧恆指過去走勢，自去

年１２月初以來累計升幅逾兩千點，期間並沒有一個較大的調整，本次中東局勢升溫或是整固的

契機。另外，在多個國家的交涉下，美伊雙方行動應相對克制，料港股短期在２８０００點見支

持，在２８８００點的阻力較大。（ｆｚ）

