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06/01/2020 13:28

【美伊衝突】中東局勢緊張，布油升破７０美元，金價創逾六年半高

　　《經濟通通訊社６日專訊》伊朗遭空襲後，美伊緊張局勢加劇，油價今日延續上周五走勢繼
續飆升，現貨金亦創逾六年半高
　　美國總統特朗普早前表示，如果伊朗對空襲中身亡的蘇萊曼尼採取報復措施，美國將準備對
伊朗五十多處目標進行攻擊，但伊朗警告勢必反擊。
　　油價自上周五以來已漲逾６％，布蘭特原油現升２﹒６８％或１﹒８４美元，報７０﹒４４
美元。紐約期油現漲２﹒３５％或１﹒４８美元，報６４﹒５３美元。
　　現貨金觸及逾六年半高位，現升１﹒７１％或２６﹒５５美元，報１５７８﹒８５美元。（
ａｌ）

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