《談國論企－黎偉成》中國須評估美強殺伊將後續政策

《談國論企》美國狂弄地派無人戰機直接射殺伊朗境內的伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」指揮官

蘇萊馬尼，不僅使中東以至世界政治經濟亂局更亂，充分顯示特朗普的美帝國霸權主義惡思劣行

甚熾，和有可能在對華本來已是緊張關係添火增困，為２０２０年開了個極惡劣的「頭盤」。建

議中國重研究、評估和部署對美政策，和聯俄聯國際抵制美霸權劣行。



＊要聯俄及國際抵制特朗普美霸權劣行＊



下令把蘇萊馬尼射殺得灰飛煙滅的特朗普，無賴地「自辯」：「我不是挑動戰爭，而是要制

止戰爭」賊喊捉賊，充分示出其無恥和霸道的劣根性，不斷惡化，此舉實際是要轉移人們對美國

國會彈劾的視線，更欲掩蓋在與中國遲遲未能簽第一段階貿協、朝鮮半島以至在國際間被孤立等

窘況劣情。正因如此，中國也就很有逼切需要重新、嚴肅地評估在特朗普喪心病狂日甚底下的對

美的政、經關係，理由為：

需要高度指出的，是（一）伊朗與中國、俄羅斯有長期親密和深切的關係的友好國家，但特

朗普完全無視此情此況，更自作孽地單方退出包括中、俄在內的伊朗核協，又霸道加大對伊朗的

「制裁」，如今更是狂？地繞過美國國會直接向美軍下令射殺蘇萊馬尼，確視中、俄如無物。尤

其是對中國，美國說甚麼因「伊朗問題」居然要加拿大扣留過境的華為要員孟晚舟，而特朗普前

言不對後語地會支持「引渡」，「目的」肯定要「人質」作為對華貿易磋商的「籌碼」，故在非

戰時期殺伊二號要員，對伊朗甚至中、俄甚至國際法宣戰。

中國肯定不會在特朗普「浸威」底下作出任何「妥協」，會繼續與伊朗作明地「暗裡」的聯

繫與合作，外長王毅在美殺蘇萊馬尼後便迅與伊外長通電話，由是可見一斑。要注意的，是特朗

普會在伊朗問題對中國多做一點「文章」，故中國一定須防人不仁。

此亦引伸到（二）中國與美國經貿與政治關係，很有可能在一如特朗普霸道下令射殺蘇萊馬

尼的肆無忌憚劣行，更添矛盾和分歧，因特廝在未有任何溝通底下自行「宣布」在１月１５日與

中國在白宮簽第一階段貿協，和之後會到北京出席所謂第二階段經貿磋商，至今未有中方的證實

，又是完完全全的單方霸道劣行，我估計今後會更多。

由是中國必須相當審慎研究、分析、判斷美方急不及待要簽的第一階段貿協，因這是由美國

貿易代表萊特希澤（我譯：「來踏欺詐」）作其方主導，而「來踏欺詐」在中國加入世界貿易組

織之前已有狠狠地對中國作出種種刁難的劣績，如今又欺又詐的惡意不改，故中國要十分小心作

立法、翻譯，否則會鑄成大錯和做成長久性的傷害。

相信特朗普心知肚明地知道對華簽貿協之劣質「施壓」，到其所設之「期限」，很可能不易

「達標」，遂在美國國會彈劾壓力日甚之際，兵行險著地殺蘇萊馬尼，以轉移美國甚至國際的視

線。要是中國不受美國貿貿然進逼要「馬上」簽貿協之壓，我不排特朗普又會瘋地狂地對華做點

什麼，而又厚顏無恥地表與習近平主席關係仍然很好。



＊任命駱惠寧掌中聯辦有高度戰略意義＊



還有（三）一次？，又可以第二次和無限次之？，故中國亦得高度提防以特朗普為主的美國

一眾政客，利用香港、台灣、新疆、西藏等內政問題，更加明目張膽地給中國以更多的麻煩。特

別是香港，由美國政府支持的ＮＧＯ發動的香港「顏色革命」，愈演愈烈，為中央在香港內政事

務上作出重要的直接領導層改革，國務院於２０２０年１月４日任命駱惠寧出任為中央人民政府

駐香港特別行政區聯絡辦公室主任，屬於十分高度的戰略性做法和做法。

我就國務院對駱惠寧的任命，初步的評析有（Ｉ）駱惠寧為中共中央１８、１９屆中央委員

，在黨組織上有高度地位，對與其他省市甚至中央的官員聯繫、接觸更為方便，有利於落實中央

對香港的政策。此為中央駐港少有的高級別黨官，當然顯示對香港的一貫高度重視，尤其是在現

時要止暴制亂的關鍵時刻而言，和在壓暴後的穩中求進。

（ＩＩ）駱惠寧所任的第１３屆全國人民代表大會財政經濟委員會副主任委員，即使為時約

逾１年，重點在於（ｉ）人大乃全國立法機構，故駱惠寧對法律、法例、法規、法制有強烈的理

念和相關做法，為支持港府依法止暴平亂和在一國兩制底下依法治港等方面，提供積極有用、有

效的意見。

和（ｉｉ）駱惠寧是人大財政經濟委員會副主任委員，當對財政經濟相當高度的認知、經驗

和行政表現，對香港這個國際金融、貿易、航運中心的進一步發展，該有積極的意義、作用和效

益。

尤其是（ＩＩＩ）駱惠寧於安徽、青海、山西等省所任省委有政績，現為６５歲，由黨政轉

人大，再任政之中聯辦，於退休之期有如斯轉化，不簡單。

香港主權回歸逾２２年，要民心回歸喲！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

