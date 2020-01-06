【駐滬專電】上海去年四季度個人投資者信心轉向悲觀

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》上海社會調查研究中心上財分中心最新的調

查顯示，２０１９年第四季度上海財經大學上海市投資者信心指數為１１０﹒９１點，環比下降

５﹒２７點，同比上升９﹒６８點，投資者心態處於樂觀區域。

分項指數中，上海企業家投資信心指數為１１３﹒６２點，環比持平，同比上升５﹒１３點

；機構投資者信心指數為１１３﹒４７點，較三季度下降１４﹒７９點，按年升７﹒９４點；個

人投資者信心指數轉至悲觀區域，為９９﹒６８點，較三季度下降２﹒１５點，同比升

１６﹒１４點，顯示上海市個人投資者對市場的心態轉向消極。

上海社會調查研究中心上財分中心主任徐國祥指，去年四季度上海市投資者信心指數環比下

降，主要是因為當前國內經濟仍面臨較大的下行壓力，投資者對投資環境的看法不如前期樂觀；

然而，小微企業普惠性稅收減免、增值稅改革、專項稅附加扣除等多項政策減輕了企業的財務壓

力，令企業家群體投資心態較為樂觀。

他又指，去年四季度，Ａ股市場進入盤整期，短線博弈難度加大，機構投資者收益呈現分化

，因此對市場投資價值的看法和預期不如前期樂觀；同時，個人投資者的投資收益沒有達到預期

水平，滿意度下降，令個人投資者群體對後市的看法轉向悲觀。

