【駐滬專電】上海去年四季度消費者購房購車意願大幅上升

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》上海社會調查研究中心上財分中心最新調查

顯示，２０１９年四季度上海市消費者信心指數為１２０點，較三季度下降２﹒５點，同比略升

０﹒３點。

分項指數中，大部分在四季度出現環比回調，尤其是收入類和就業類指數，相對回調幅度較

大。不過，當期購房意願指數為６９﹒５點，環比上升２﹒３點，同比提高８﹒４點，本年度內

該項指數一直在較高點位徘徊，說明消費者對當前的市場形勢能夠接受，因此環比、同比均有所

上升；購車時機指數為９２﹒１點，環比升５﹒２點，同比漲幅達１５﹒５點，是三年來的最高

點。

另外，購房時機預期指數７６﹒２點，比三季度提高７﹒６點，同比上漲１２﹒４點，達到

逾１０年以來的最高點，說明房地產市場的長效政策機制和預期已經逐步形成，消費者的購房意

願和預期有所增強。購車時機預期指數為９３﹒９點，環比繼續上漲６﹒６點，同比大幅提高了

１３﹒９點，也是近三年來的最高點。

上海社會調查研究中心上財分中心主任徐國祥指，四季度上海市消費者信心指數總體回調，

多項指數環比和同比都有所下降，其原因在於第三季度各項指數出現了較大幅的上漲，使得四季

度出現適度回落調整，但總體仍高於年內的第二季度；其次，四季度消費者購買意願和預期指數

大幅上升，這一方面說明本市內需強勁，構成了未來增長的動力，另一方面也說明消費者對本市

的房地產市場現狀較為滿意。

