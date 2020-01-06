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06/01/2020 16:59

【駐滬專電】渣打：中國債市風險可控

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》渣打首席投資策略師王昕傑今日在上海舉行
的記者會上表示，中國今年初的降準對於地方財政、或者是說對於整個市場流動性都有直接的幫
助，能夠支撐政府繼續擴大專項債，因此渣打認為，中國債市整體的風險沒有那麼大。
　　而對於中國違約率不斷上升的公司債，王昕傑指，這些違約的公司本身就是有一定問題的企
業，債券市場本來就會有企業因為運營的問題而導致違約，但這些違約不會導致多米諾式的效應

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