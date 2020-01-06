《午市前瞻》港股尚未突破下降軌，本周或下試２７９００

《經濟通通訊社６日專訊》美伊敵對關係惡化打擊美股，美股三大指數上周五（３日）全線

下挫，受拖累下全日錄得跌幅，結束連續五個星期升勢。雖然有消息指中國副總理劉鶴率領的代

表團，將於下周一（１３日）前往華盛頓，準備簽署中美第一階段貿易協議，但港股仍隨外圍向

下，恆指今早低開１２５點或０﹒４４％報２８３２６點，重磅股近乎全線走落，騰訊

（００７００）最低見３７５﹒６元挫近２％，拖累恆指最多跌２７４點或近１％。最終港股半

日收報２８２６１點，跌１８９點或跌０﹒６７％，主板成交４７３﹒６３億元。國企指數則報

１１２１９點，跌３３點或挫０﹒３％。

人行今日起「降準」０﹒５個百分點，Ａ股上升，上證綜合指數報３１０１點，升１８點，

成交１８６２﹒５８億元人民幣。深證成份指數報１０７８８，升１３２點或升１﹒２４％，成

交２７０８﹒４７億元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒９１％，報５９﹒８５元；騰訊跌

０﹒９９％，報３７９﹒２元；中移動（００９４１）軟０﹒６２％，報６４元；友邦

（０１２９９）挫１﹒４１％，報８４元；港交所（００３８８）逆市揚０﹒９％報２６９元，

傳百度已就赴港第二上市進行內部評估。



＊伊朗或報復，油金板塊續走高，航空股受累＊



特朗普政府上周五下令美軍空襲刺殺蘇萊曼尼（Ｑａｓｓｅｍ Ｓｏｌｅｉｍａｎｉ）及其

伊拉克附庸「真主黨旅」創立人穆罕迪斯後，伊朗上下聲言報復，金價、油價同步走高。其中金

價周五（３日）飆至四個月高點，升破每盎司１５５０美元關口。金銀股繼續上揚，中國白銀集

團（００８１５）大漲６﹒６７％，報０﹒９６元；招金礦業（０１８１８）升３﹒０１％，報

９﹒２５元；山東黃金（０１７８７）揚３﹒３５％，報１９﹒７４元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０

２８４０）升２﹒２１％，報１１５５元。

油價則跳漲至逾三個月最高，布蘭特原油３月期貨收漲３﹒６％，盤中突破６９﹒５０美元

高點，為９月中沙特石油設施遇襲以來最高水平。燃油股今早領漲藍籌，中海油（００８８３）

揚４﹒０８％，報１３﹒７８元；中石油（００８５７）升３﹒２２％，報４﹒１７元；中石化

（００３８６）漲１﹒２６％，報４﹒８３元；上石化（００３３８）亦升０﹒８２％報

２﹒４６元。

燃油成本上漲拖累航空板牌國泰（００２９３）挫２﹒６３％，報１１﹒１元；東方航空（

００６７０）跌３﹒２８％，報４﹒１３元；國航（００７５３）挫３﹒９５％，報７﹒７８元

；南方航空（０１０５５）則落４﹒６５％，報５﹒１３元。



＊中港地產股齊挫，九置跌逾３％表現最差＊



本地地產股方面，雖然新世界（０００１７）截至去年底止六個月，在中國內地整體物業合

同銷售總額已完成２０２０財政年度２００億元人民幣銷售目標的５７％，但股價仍行業隨大市

向下，半日１﹒６８％，報１０﹒５４元；恆地（０００１２）跌０﹒９２％，報３７﹒７元；

新地（０００１６）回落１﹒４３％，報１１６﹒８元；長實（０１１１３）跌１﹒６２％，報

５４﹒７５元。九置（０１９９７）為今早表現最差藍籌，挫３﹒３２％，報４５﹒１元，日前

市場傳出，奢侈品品牌路易威登（ＬＶ）計劃關閉銅鑼灣時代廣場分店，有指持有時代廣場的九

倉置業拒絕ＬＶ的減租要求。

內房同步下挫，中海外（００６８８）跌１﹒８４％，報２９﹒４元；世茂房地產

（００８１３）亦有２﹒２７％跌幅，報３０﹒１元；潤地（０１１０９）跌１﹒３％，報３７

﹒９５元；融創（０１９１８）跌０﹒８４％，報４７﹒４５元；碧桂園（０２００７）挫１﹒

４３％，報１２﹒４元；萬科企業（０２２０２）跌１﹒６５％，報３２﹒８元；

大市氣氛審慎，早前熱炒的手機設備板塊急回，瑞聲（０２０１８）跌３﹒１５％，報

６４﹒６元；通達（００６９８）回落３﹒０６％，報０﹒９５元；比亞迪電子（００２８５）

挫１﹒２７％，報１７﹒０４元；高偉電子（０１４１５）跌１﹒０５％，報１﹒８８元；中興

通訊（００７６３）逆市升２﹒９６％，報２６﹒０５元。



＊徐滿光：逆市看好雅生活，建議２６﹒５元買入＊



港股今日繼續受壓見兩連跌。太陽證券研究部投資策略師徐滿光向《經濟通通訊社》表示，

鑑於去年１２月財新中國服務業ＰＭＩ降至５２﹒５遜預期，同時中東局勢未見緩和跡象，伊朗

政府更宣布退出核協議的第五階段，加上中美簽署首段協議的利好因素已反映，故港股借勢回吐

屬正常調整。然而，他指恆指上周五（３日）技術上出現「射擊之星」的向淡型態，以及恆指仍

未升破二萬九關，即未突破其大型下降軌，他建議投資者有貨先沽。

他預計，本星期恆指會回補約２７９０２點的上升裂口，最高上望２８５００點。

另外，他認為，物管股仍是逆市的投資選擇，因為該板塊收入較不受經濟因素影響，反映抗

跌力強，當中最看好雅生活（０３３１９）。他認為該公司自收購中民物業後便成內地物管龍頭

，相信其基本面能支持其繼續炒作。他建議２６﹒５元買入，目標價３０元，穿２５元止蝕。（

ｋｓ、ｎｓ）

