《娥姐錦囊－張賽娥》中概股在港上市陸續有來

《娥姐錦囊》市傳兩家內地科技公司攜程及網易正與港交所商討來港第二上市。隨著阿里巴

巴（０９９８８）成功登陸香港，預計中概股在港上市將陸續有來。

羅兵咸永道香港資本市場服務合夥人黃金錢近日表示，受阿里巴巴成功來港第二上市影響，

預計今年開始會有中概股來港作第二上市，但未必是大型企業，相信會對其流通量、集資及股價

都有正面影響。

事實上，中概股陸續回港上市，早在預期之內。中美緊張關係升級，令美國本土投資者對中

概股的熱情減低，而中資企業亦擔心在美國上市並不安全，相反香港投資者比較熟悉中資企業，

中國大陸和香港又處於同一時區，香港既已除消同股不同權的上市限制，又無集體訴訟的問題，

自然吸引中概股回歸，而且投資者在香港買賣中概股，也不會出現「隔山買牛」的難題。

另外，《路透社》上周引述消息報道，「滬倫通」因政治理由而被煞停，其後，中證監新聞

發言人常德鵬澄清有關說法不符合事實情況，又指滬倫通自２０１９年６月開通以來，運行正常

。無論如何，「滬倫通」尚未成形，與已經發展了一段時間的「滬港通」及「深港通」不可相提

並論。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。

註２：本文由張賽娥女士口述，《經濟通通訊社》記者梁嘉儀筆錄。

