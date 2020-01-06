《美元走勢－羅明立》英鎊初步支持１﹒３，可部署低位吸納

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １０８﹒１２ １０７﹒７４ １０８﹒０８

歐元╱美元 １﹒１１７１ １﹒１１５５ １﹒１１６０

英鎊╱美元 １﹒３０９４ １﹒３０６２ １﹒３０８５

美元╱瑞郎 ０﹒９７２０ ０﹒９６９８ ０﹒９７３２

美元╱港元 ７﹒７８２７ ７﹒７７２７ ７﹒７７８０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國上周五（３日）在伊拉克發動空襲，炸死伊朗革命衛隊聖城軍指揮官蘇萊

馬尼。伊朗聲言將報復美國，美股當日扭轉新年破頂勢頭，創１個月最大跌幅，道指急挫２３３

點。美國１２月供應管理協會（ＩＳＭ）製造業指數跌至４７﹒２的２００９年以來新低，意味

美國製造業出現１０年最大幅度收縮，亦顯著打擊市場氣氛。

美匯指數反彈至１０天線後受阻，基本面未見利好，中東地緣政治風險急升，總統特朗普回

應指倘若伊朗向美國展開報復，美軍將會迅速強硬應對。只要事件沒有進一步惡化，相信對美元

的支持將不會太久。

英國方面，國會下議院明天（７日）起一連三天，辯論首相約翰遜的「脫歐」方案。預計保

守黨較在野黨多出８０席的優勢下，政府的脫歐方案料可順利三讀通過，讓英國１月３１日脫離

歐盟。英國「脫歐」明朗化，有助穩定英鎊匯價。另外，英國國防部發言人昨日（５日）證實，

英國目前部署在中東地區的兩艘戰艦將在霍爾木茲海峽為英國艦船護航。

英鎊初步支持位於１﹒３０００附近，技術走勢上，英鎊短線整固，預計將於１﹒２９５０

至１﹒３２５０上落，可部署低位吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１６０ １﹒１２７０ １﹒１１１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３０２０ １﹒２９００ １﹒３０８０

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

