【國際要聞】澳洲山火面積千二萬英畝，催生火積雲燃起火頭

澳洲山火未有停歇之勢，反而愈燒愈旺。這場超級山火規模及威力，不但火場面積多達

１２００萬英畝，更大得足以暫時改變澳洲天氣。

新南威爾士州是重災區，火場面積近１０００萬英畝，高溫及乾旱天氣助長火勢，火焰猛烈

得最高可升至７０米高空，即約２０層樓高。

今次山火產生大量濃煙及高熱，催生出一種特殊的雷雲，名為火積雲，這種雲表面上與一般

的雷雲差不多，但製造出來的的雷電更頻繁，引發更多山火。《香港經濟日報》

