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06/01/2020 11:53

【香港政情】朱凱廸撤回村代表選舉選舉呈請，認為勝訴機會不大

　　《經濟通通訊社６日專訊》立法會議員朱凱廸前年１２月報名參選鄉郊代表選舉時，被選舉
主任裁定提名無效而在去年初提出選舉呈請。朱凱廸今早（６日）透過律師向法庭提出撤回選舉
呈請，獲高等法院法官周家明批准。
　　朱凱廸隨後發表聲明指，撤回選舉呈請是考慮到周庭選舉呈請案的原訟庭和終審庭判決，認
為勝訴機會不大，以及可能涉及的龐大訟費成本。他續指，經歷過去半年的反修例示威，認為應
從根本改變香港的政治制度，若不作出改變，港府只會繼續現行選舉法例，而這種情況不會因為
一單選舉呈請的勝敗而改變。（ｃｗ）（ｚｚ）

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