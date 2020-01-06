【香港政情】朱凱廸撤回村代表選舉選舉呈請，認為勝訴機會不大

《經濟通通訊社６日專訊》立法會議員朱凱廸前年１２月報名參選鄉郊代表選舉時，被選舉

主任裁定提名無效而在去年初提出選舉呈請。朱凱廸今早（６日）透過律師向法庭提出撤回選舉

呈請，獲高等法院法官周家明批准。

朱凱廸隨後發表聲明指，撤回選舉呈請是考慮到周庭選舉呈請案的原訟庭和終審庭判決，認

為勝訴機會不大，以及可能涉及的龐大訟費成本。他續指，經歷過去半年的反修例示威，認為應

從根本改變香港的政治制度，若不作出改變，港府只會繼續現行選舉法例，而這種情況不會因為

一單選舉呈請的勝敗而改變。（ｃｗ）（ｚｚ）

