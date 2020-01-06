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即市新聞

06/01/2020 16:37

【本港樓市】美聯料樓市「小陽春」持續至農曆年，今年樓價升５％

　　《經濟通通訊社６日專訊》美聯集團（０１２００）主席黃建業表示，樓市自去年１１月起
已爆發「小陽春」，一手樓盤「一Ｑ清袋」的情況屢見不鮮，發展商都趁市旺推盤，估計樓市「
小陽春」將持續至農曆新年後。他指，今年樓價將先升後跌，預期首季後會出現回調，但下半年
將可見底反彈，全年樓價料升約５％。
　　他認為，本港樓市經歷過「沙士」時期，抗跌能力較高，加上現時低息環境持續，供應亦長
期不到位，均對樓市有支持。儘管成交量或會有所放緩，但考慮到「磚頭文化」保值，又有放寬
按揭保險等利好政策，相信樓價出現小幅度下跌即可吸引自住客入市，對今年香港樓市前景仍樂
觀。
　　在新房策刺激下，他看好６００萬至１０００萬元單位，料放寬按揭可釋放換樓鏈，中小型
樓將帶動大市，另亦看好罕有特色超級豪宅，料仍受內地客垂青；至於位置好及質素高的納米樓
則料仍有需求。
　　他指出，由於外圍環境未完全明朗，香港經濟將轉差，新春過後多個行業或出現倒閉潮，估
計失業率將攀升到４至５％，尤其飲食、酒店及零售業將成重災區。但隨著租金帶動商舖市況持
續向下調整，估計今年工商舖租金將見底。
　　黃建業又稱，現時經營困難，未來或有三分之一地產代理人離職。他又透露，集團雖然有舖
位獲業主減租２至６成，惟整體租金平均減幅僅得單位數，遠遜於目標的三成，惟強調會與員工
共渡時艱，未來會調整分行架構。（ｙｗ）

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