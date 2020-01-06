【本港樓市】十大屋苑周末成交仍錄單位數

《經濟通通訊社６日專訊》中原地產十大屋苑在剛過去的周末錄得３宗成交，較上周末５宗

減少４０％，當中有７個屋苑零成交。不過利嘉閣及美聯物業則的數據則顯示十大屋苑周末錄得

７宗成交，按周上升，但仍僅屬單位數字。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入新一年，社會氣氛有改善，中美達成

首階段協議、人行降準等對本港樓市屬利好消息。聖誕及元旦假期結束後，業主及買家陸續回歸

市場，購買力流向一手市場為主。天水圍新盤日前首輪銷售，搶去市場焦點，熱情熱烈，發展商

隨即加推單位應市，繼續凍結市場購買力，以致二手市場交投較為淡靜。

據美聯物業分行統計，剛過去周末（１月４日至５日）十大二手藍籌屋苑錄得約７宗買賣成

交，按周升４０％或增加２宗，連升兩周，惟連續９個周末錄得單位數。至於按１５大屋苑計算

，本周末則錄得約１２宗買賣成交，按周亦升３３﹒３％或增加１宗。

另外，綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日（１月４至１月５日）十大指標屋苑

累錄７宗二手買賣個案，按周升３宗或７５％。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，本周末錄得的二手

成交宗數較上周有所回升，主要是受到近期大型新盤項目推售，激起買家睇樓及入市意欲，帶動

二手市場交投氣氛，預期未來一兩星期成交量會稍稍好轉，並相信農曆新年後市場反彈力會更強

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