《經濟通通訊社６日專訊》匯豐銀行宣布，旺角分行、旺角卓越理財中心、旺角商業客戶服
務中心、旺角匯豐中小企中心及旺角環球貿易及融資服務櫃檯（九龍旺角彌敦道６７３號高層地
下、１、２及５樓）自２０１９年１２月２７日暫停服務後，於今天恢復運作。
捲入「星火同盟」凍結戶口風波的匯豐銀行成為示威者襲擊目標，其旺角分行在平安夜
（１２月２４日）被打爛玻璃及縱火，其後匯豐宣布旗下旺角服務網點暫停服務，直至另行通知
。（ｃｌ）（ｚｚ）
06/01/2020 08:59
【修例風暴】匯豐旺角分行恢復正常服務
《經濟通通訊社６日專訊》匯豐銀行宣布，旺角分行、旺角卓越理財中心、旺角商業客戶服
務中心、旺角匯豐中小企中心及旺角環球貿易及融資服務櫃檯（九龍旺角彌敦道６７３號高層地
下、１、２及５樓）自２０１９年１２月２７日暫停服務後，於今天恢復運作。
捲入「星火同盟」凍結戶口風波的匯豐銀行成為示威者襲擊目標，其旺角分行在平安夜
（１２月２４日）被打爛玻璃及縱火，其後匯豐宣布旗下旺角服務網點暫停服務，直至另行通知
。（ｃｌ）（ｚｚ）
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