【修例風暴】匯豐旺角分行恢復正常服務

《經濟通通訊社６日專訊》匯豐銀行宣布，旺角分行、旺角卓越理財中心、旺角商業客戶服

務中心、旺角匯豐中小企中心及旺角環球貿易及融資服務櫃檯（九龍旺角彌敦道６７３號高層地

下、１、２及５樓）自２０１９年１２月２７日暫停服務後，於今天恢復運作。

捲入「星火同盟」凍結戶口風波的匯豐銀行成為示威者襲擊目標，其旺角分行在平安夜

（１２月２４日）被打爛玻璃及縱火，其後匯豐宣布旗下旺角服務網點暫停服務，直至另行通知

。（ｃｌ）（ｚｚ）

