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即市新聞

06/01/2020 09:27

【新股上市】傳百度已就赴港二次上市進行內部評估

　　《經濟通通訊社６日專訊》據《新浪網》引述「微信公眾號：ＩＰＯ早知道」消息報道，繼
阿里巴巴（０９９８８）於去年１１月正式在港二次上市，攜程、網易近日傳出與港交所
（００３８８）討論二次上市事宜後，百度也於近日對赴港二次上市進行了內部評估。
　　報道指，由於阿里巴巴回歸，不少中概股也在觀望兩地上市的機會。而港交所的上市條例規
定，允許內地企業以第二上市形式在港掛牌，但首先必須在高級市場（紐交所、納斯達克或倫交
所）作主要上市，且市值不少於４００億港元，或至少１００億港元及最近一年度收益至少１０
億港元。
　　目前，在美股上市的內地企業近２００家，符合標準的美股約為３０隻，另有４隻市值接近
。其中，京東、百度、陌陌、Ｂｉｌｉｂｉｌｉ和５１ｊｏｂ均符合該要求。
　　百度於２００５年８月正式掛牌納斯達克證交所，發行價為２７美元，ＩＰＯ首日收市報
１２２﹒５４美元，漲幅高達３５４％，創當時美國股市５年來新高，市值達３９﹒５８億美元
，為中概股最輝煌記錄之一。
　　不過，百度於２０１９年經歷了上市以來的首次虧損，首季度凈虧損３﹒２７億元人民幣。
主要原因為流量獲取成本增加，銷售管理和營銷費用的增加以及宏觀經濟放緩導致的廣告收入減
少，但同年第三季度，得益於百度Ａｐｐ端內搜索和信息流利潤率得到大幅提高從而推動利潤率
改善，在非美國通用會計準則下，百度純利實現扭虧為盈達到４４億元人民幣。
　　截至１月３日美股收市時，百度市值達到４６４億美元，但卻遠不及ＢＡＴ另兩大巨頭阿里
巴巴的５８２２億美元市值和騰訊（００７００）的３﹒６６萬億港元市值。（ｃｌ）

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