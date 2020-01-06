【港元利率】港匯呈強拆息走低，一個月降至２﹒１２厘近六周新低



《經濟通通訊社６日專訊》港元匯價今早持續走高，再創２０１７年４月以來新高，而拆息

則普遍下跌，僅一星期拆息回升。當中與樓按相關的一個月拆息連跌四天，今日下降約０﹒０２

厘，報２﹒１２４２９厘，為近六周新低，較同期美元利息高約４１個基點。三個月拆息亦跌至

２﹒３５６４３厘，較同期美息高約４８個基點。

短息方面，隔夜息再跌０﹒１１厘，報１﹒８６０８３厘，為１２月１３日以來最低，但一

星期拆息結束四連跌，今早回升至２﹒０４３９９厘。另外，六個月拆息和十二個月拆息雙雙跌

至２﹒４０３２１厘。

港元匯價繼續轉強，據《彭博》報價系統，於香港時間今日上午１０時０５分，港匯高見７

﹒７７５８，為２０１７年４月２４日以來最高，並較前收市價漲約０﹒０４％。港元最新報７

﹒７７７０，仍升０﹒０２％。

中東緊張局勢升級，市場避險情緒高漲，國際油價在亞洲交易時段造好，布蘭特期油升穿每

桶７０美元，超過半年來最高，而金價今日亦曾高見每安士１５８８﹒１３美元，創２０１３年

４月以來最高。

香港方面，私營經濟持續低迷，雖然去年１２月ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ香港採購經理指數（

ＰＭＩ）由１１月的３８﹒５回升至４２﹒１，反映私營經濟景氣跌幅收窄，惟惡化程度依然明

顯。計及１２月份數據後，去年第四季的ＰＭＩ平均值為４０，是２１年半調查歷史以來最低位

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