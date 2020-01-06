李小加：未來十年要繼續辦好「三通」和「一擁」

《經濟通通訊社６日專訊》港交所（００３８８）行政總裁李小加於題為「２０２０已至，

香港還行嗎？」的網誌中表示，對於金融市場特別是港交所而言，未來十年還是要繼續辦好四件

事：三通（股票通、債券通、商品通）和一擁（擁抱科技、跨越發展）。



＊未來需加快債券雙向通，實現商品交易通、清算通＊



股票通方面，現貨通上個十年已經基本實現，未來要做的是升級、擴容、換代，從現貨通擴

容到衍生產品通，從二級市場通擴容到一級市場通，讓更多的產品來，讓資本更高效、更安全地

流入與流出。

債券通方面，三年前萬里長征剛剛邁出了北上銀行間市場債券現券通這第一步，雙向互通之

路還很長，但需求會愈來愈逼切，只有債券市場的深度互聯互通才意味著中國資本市場國際化的

真正實現。未來需要加快雙向通進程，首先著手交易所市場的債券雙向通，通過推出回購、離岸

清算、融資融券等多種服務提高兩地現券市場的流動性，用科技找到重塑國際債券市場的機會，

通過合作、合資、併購等多種方式加快國際化布局。

商品通方面，香港沒有大宗商品市場發展的天然土壤，過去十年主要通過海外買（ＬＭＥ）

與內地建（ＱＭＥ）完成了原始積累，未來十年則要開始「通」的提速。未來需要努力的是複製

股票通模式實現商品交易通、清算通，通過產品互掛等方式讓中國商品市場和國際商品市場的價

格接軌實現「價格通」，加快在岸實物交割的國際化進程。同時亦希望利用科技幫助重塑中國大

宗商品市場的交易和融資生態。

一擁，就是要全面擁抱科技革命，通過科技拓展新機遇、探索新天地。



＊連接全球戰略續拓展國際合作和收購布局＊



李小加又提到，在《戰略規劃２０１９－２０２１》中，提出聚焦立足中國、連接全球和擁

抱科技三大主題，立足中國戰略還繼續需要政策和監管驅動，有信心可以繼續往前走，因為這些

舉措對國家都有巨大的戰略意義；連接全球的戰略將繼續拓展國際合作和收購的布局。未來還會

愈來愈聚焦科技的力量，利用這一新的動能更迅速、更有效地連接中國與世界，因此必須勇於探

索、勇於試錯、允許失敗，一步一步地走向成功。（ｂｉ）

