李小加：只有取得中國信任才可制勝，一國兩制是香港成功保證

《經濟通通訊社６日專訊》港交所（００３８８）行政總裁李小加於題為「２０２０已至，

香港還行嗎？」的網誌中展望未來十年，他指出，中美兩極化格局將帶來更大的地緣政治和經濟

發展挑戰，世界在兩極之間必然比以前更加需要翻譯機和轉換器。中國與世界，特別是金融市場

，似乎逼切需要雙方均認可的「戰略緩衝區」來實現市場的聯通與融合。因此，香港的作用只會

更加突出，而不是淡化，更不會被邊緣化。



＊只有取得中國信任才可制勝，一國兩制是香港成功的保證＊



他又認為，對於每一個香港人而言，無論你屬於何種政治光譜，都必須清醒地意識到：只有

取得中國的信任，香港才有可能制勝；對內地而言，只有讓世界認可香港獨特的國際地位，香港

才有可能繼續幫助中國成功。因此，一國兩制是香港成功的保證，「一國」與「兩制」相輔相成

、缺一不可。香港人若不清醒認知，就會自暴自棄、走入末路；內地朋友若不清醒認知，就有可

能感情用事，將孩子與洗澡水一起潑掉。



＊香港仍是中國資本市場開放與國際化進程中極其重要一環＊



對於中國和國際金融市場而言，面對未來十年的高度不確定性，香港作為翻譯機和轉換器的

功能會顯得尤為重要與逼切。一方面，世界與中國都逼切需要中國的金融市場更加開放、更加國

際化；另一方面，中國金融市場的巨大體量、自成一體的市場結構和監管路徑決定了雙方很難在

都不大改自己的前提下充分相容與融合。因此，香港一定仍然會是中國資本市場開放與國際化進

程中的極其重要的一環，我們仍然任重而道遠。

李小加又指，未來十年中美兩極化的世界格局已基本定型。無論世界喜不喜歡，中國的崛起

勢不可擋；無論中國喜不喜歡，都可能不得不持續面臨美國的世界霸主地位。很多國家或許都會

覺得自己將面臨二選一的左右為難。全球化趨勢雖然不可逆轉，但是東西方市場是否能相互融合

和相容仍是懸而未決的課題。科技將比以往更具顛覆性的力量，重塑世界經濟與全球社會，有科

技助力的兩極惡性競爭也會帶來前所未有的破壞力。



＊滬深港通開通以來北向流入金額逾１萬億人幣＊



統計資料顯示，在過去十年，來自香港的投資在中國內地實際利用外資額中的佔比不降反升

，一直保持在６０％以上，在中國內地資金的對外投資中，通過香港出海的投資佔比一直保持在

６０％以上。

另外，自１９９３年以來，香港一直是內地企業首選的境外融資中心，過去１０年香港市場

的新股總融資規模超過２﹒３萬億港元，全球排名第一，其中大部分為內地企業融資。而滬深港

通開通５年以來，北向流入金額達到１﹒０１萬億元人民幣，外資持股達１﹒４４萬億元人民幣

；債券通開通２年多以來，達成交易超過３﹒８萬億元人民幣。（ｂｉ）

