《經濟通通訊社６日專訊》中聯辦主任駱惠寧於中聯辦大樓內向傳媒表示，這次到中聯辦任
職，對個人而言是個新的使命、新的挑戰，會帶著對香港的真誠和真情做好工作，亦指香港同胞
為國家的改革開放和現代化建設作出重要貢獻，祖國是香港最強大的後盾。
他續指，近半年來香港形勢令人揪心，大家都熱切期盼香港能重回正軌，並稱一國兩制是香
港最大優勢，相信在特首林鄭月娥、特區政府及社會各界共同努力下，一定能確保憲法和基本法
在港全面貫徹實施，能確保一國兩制行穩致遠。（ｂｎ）
06/01/2020 11:38
【香港政情】駱惠寧：到中聯辦任職是新挑戰，期盼香港能重回正軌
《經濟通通訊社６日專訊》中聯辦主任駱惠寧於中聯辦大樓內向傳媒表示，這次到中聯辦任
職，對個人而言是個新的使命、新的挑戰，會帶著對香港的真誠和真情做好工作，亦指香港同胞
為國家的改革開放和現代化建設作出重要貢獻，祖國是香港最強大的後盾。
他續指，近半年來香港形勢令人揪心，大家都熱切期盼香港能重回正軌，並稱一國兩制是香
港最大優勢，相信在特首林鄭月娥、特區政府及社會各界共同努力下，一定能確保憲法和基本法
在港全面貫徹實施，能確保一國兩制行穩致遠。（ｂｎ）
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