《小傳日記》美伊局勢危，魚缸現跌勢；金油升不停，藥佬卻慘情！

《小傳日記》本以為貿易戰開始漸露曙光，突然間美伊又爆發衝突，伊朗話要報復，花旗國

又話攻擊陸續有來，搞到黃金、石油同ＹＥＮ都係咁升個不停。魚缸呢邊就慘啦，早幾日先話向

二萬九攻頂，不消一刻就「一夜回到解放前」，今日（６日）盤中低見過２８０５４點，好彩守

得住二萬八關口。個股方面，金佬油佬就因為期貨關係升到飛晒天，但之前累積升幅嘅手機佬同

內房佬就潛到唔見人。最終恆指收報２８２２６點，跌２２５點或近１巴仙，主板成交９１６億

銀，按日跌逾６巴仙。國貨收報１１１６５點，跌８８點或近１巴仙。

神州１２月財新ＰＭＩ降至５２﹒５且遜預期，Ａ場走勢就升跌不一，上證綜指報收

３０８３點，跌唔夠１點；深證成指收報１０６９８點，升４１點或近半巴仙，兩市合共成交８

０４０﹒５９億元人仔。

大隻藍戰士今日都普遍回吐，大象（００００５）跌逾半巴仙，報６０銀；有指百度有意來

港第二上市，生發發（００３８８）股價都微漲近１巴仙，報２６８﹒６銀；ＱＱ

（００７００）則潛水逾１巴仙，報３７７﹒４銀；中移動（００９４１）跪低唔夠半巴仙，報

６４﹒２５銀；ＡＩＡ（０１２９９）跌１巴仙，報８４﹒３銀。



＊內房有銷售股價仍發愁，九置股價弱ＬＶ唔續約＊



近期內房佬表現都唔差，例如龍光（０３３８０）全年銷售都升三成四，但「孖屐」苦過弟

弟，想升都無動力，龍光收跌３巴仙，報１２﹒８銀。其他內房佬都係向下沉，中海外

（００６８８）跪低近２巴仙，報２９﹒５銀；潤地（０１１０９）潛近２巴仙，報３７﹒７銀

；融創（０１９１８）跪低逾３巴仙，報４６﹒２銀；碧桂園（０２００７）跌２巴仙，報

１２﹒３２銀。

本地磚頭都唔好得幾多，有傳路易威登（ＬＶ）計劃關閉銅鑼灣時代廣場分店，主要因為九

置（０１９９７）唔肯減租，今日九置都失守十天線（４６﹒２３銀），收跌逾３巴仙，報

４５﹒１５銀。其他磚頭方面，恆基地產（０００１２）回吐近１巴仙，報３７﹒７５銀；新地

（０００１６）跌近１巴仙，報１１７﹒４銀；新世界（０００１７）潛逾１巴仙，報１０﹒６

銀；長實集團（０１１１３）跌逾１巴仙，報５４﹒８５銀。



＊「孖屐」又跳水手機齊跟隊，神州又量購藥股無得鬥＊



中東個邊局勢仲係劍拔弩張，「孖屐」一於繼續跳水表現，當中手機佬之前升得咁勁，所以

今日都跳得相當精彩。瑞聲（０２０１８）蒸發逾３巴仙，報６４﹒４銀；舜宇（０２３８２）

碌低４巴仙，報１３０銀；丘鈦（０１４７８）插水６巴仙，報１２﹒１６銀；比亞迪電子（０

０２８５）潛水２巴仙，報１６﹒８８銀；富智康（０２０３８）彈起１巴仙，報１﹒５２銀。

有消息話神州將係今個月１７日公布第二批國家集採的藥品名單，預計更多藥品降價，藥品

佬自然無運行，未到日子已經潛晒水。康哲藥業（００８６７）蒸發逾５巴仙，報１０﹒４４銀

；藥明生物（０２２６９）漏氣跌４巴仙，報９７﹒５５銀；石藥（０１０９３）跣低近５巴仙

，報１７﹒６６銀，係最差藍戰士；金斯瑞（０１５４８）跪低逾４巴仙，報１６﹒８４銀；中

國製藥（０１１７７）撻低３巴仙，報１０﹒５銀。



＊金價有料到金股向上掃，油價繼續升油佬就至醒＊



伊朗話退出第五階段核協議，搞到唔少資金走去避險，金價仲創近７年高位，高見１５８８

美金，黃金佬繼續彈起！招金（０１８１８）抽高５巴仙，報９﹒４２銀；山東金

（０１７８７）起飛４巴仙，報１９﹒８２銀；靈寶黃金（０３３３０）狂飆１５巴仙，報

１﹒４５銀；紫金（０２８９９）起哄逾１巴仙，報４﹒１銀；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ

（０２８４０）炒高近２巴仙，報１１５１銀；

中東局勢混亂就最益油價，仲跳到近３個月高，石油佬實醒神！帶動埋「三桶友」略有炒作

，其中中海油（００８８３）抽高近４巴仙，報１３﹒７２銀；中石油（００８５７）起哄

４巴仙，報４﹒２銀，而且係今日最勁藍戰士；中石化（００３８６）踼高近１巴仙，報

４﹒８銀；中海油服（０２８８３）炒高近３巴仙，報１２﹒８８銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

