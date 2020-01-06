【美伊衝突】特朗普：若美國遭報復將打擊伊朗逾半百目標

《經濟通通訊社６日專訊》特朗普周六（４日）表示，若美國遭報復，將打擊伊朗５２個目

標，部分對伊朗文化而言非常重要，並可能對伊朗造成非常迅速及沉重的打擊，強調美國不再接

受任何威脅，但據《日內瓦公約》指各國皆禁止攻擊其他國家的文化財產。

美國國務卿蓬佩奧周日（５日）接受美國廣播公司（ＡＢＣ）採問時表示，美國政府內部對

空襲決定沒有一絲懷疑，美國對德黑蘭採取的任何行動都將是合法的。（ａｌ）

