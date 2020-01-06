  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/01/2020 11:37

【美伊衝突】特朗普：若美國遭報復將打擊伊朗逾半百目標

　　《經濟通通訊社６日專訊》特朗普周六（４日）表示，若美國遭報復，將打擊伊朗５２個目
標，部分對伊朗文化而言非常重要，並可能對伊朗造成非常迅速及沉重的打擊，強調美國不再接
受任何威脅，但據《日內瓦公約》指各國皆禁止攻擊其他國家的文化財產。
　　美國國務卿蓬佩奧周日（５日）接受美國廣播公司（ＡＢＣ）採問時表示，美國政府內部對
空襲決定沒有一絲懷疑，美國對德黑蘭採取的任何行動都將是合法的。（ａｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
興證快訊06/01/2020
2020港股
國際動態06/01/2020
特鎖定52目標 警告伊朗勿報復
生財有道03/01/2020
【嚟緊炒D乜】三一國際熱炒創逾七年高位 待高位整固望突破5元
樓市「胡」言03/01/2020
天水圍WETLAND SEASONS PARK：選用咩Plan最好？一文同你比較晒！
FOCUS03/01/2020
【FOCUS】美股「極貪婪」 黃金衝衝衝
生財有道03/01/2020
《開市Good Morning》黃麗幗：港股短期或調整
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金