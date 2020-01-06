美伊衝突未減，港股跌２２５點收２８２２６點，成交９１６億元

《經濟通通訊社６日專訊》美伊敵對關係惡化再添市場憂慮，美股三大指數上周五（３日）

全線受挫，港股亦隨外圍向下低開１２５點報２８３２６點。其後，中國１２月財新服務業

ＰＭＩ遜市場預期；加上，美伊緊張局勢沒有減退，除了伊朗政府宣布，退出核協議的第五階段

，不再遵守核協議內的任何限制，美國總統特朗普亦威脅伊朗，指會實施「前所未見」的制裁。

消息拖累港股午後再度急挫３９７點低見２８０５４。最終港股跌勢略為減弱，收報

２８２２６點，跌２２５點或跌０﹒７９％，主板成交９１６﹒０６億元減少逾６％。國指收報

１１１６５，跌８８點或跌０﹒７８％。

內地Ａ股走勢反覆，上證綜合指數報３０８３點，跌不足１點。深證成分指數報１０６９８

點，升４１點或升０﹒３９％，兩市合共成交８０４０﹒５９億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒６６％，報６０元；有傳百度已就赴港第二上市進

行內部評估，港交所（００３８８）逆市升０﹒３８％，報２６７﹒６元；騰訊（００７００）

跌１﹒４６％，報３７７﹒４元；中移動（００９４１）微跌０﹒２３％，報６４﹒２５元；友

邦（０１２９９）下滑１﹒０６％，報８４﹒３元。



＊藥品入選集採名單，石藥挫近５％最差藍籌＊



３３種藥品入選第二批國家集採名單，預料更多藥品降價，醫藥股繼續回吐。石藥

（０１０９３）獲Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ升目標價至２０元，評級則維持與大市同步，全日挫

４﹒５４％，報１７﹒６６元，為全日跌幅最大藍籌及國指股；中生製藥（０１１７７）亦遭

Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ維持其評級「跑輸大市」及目標價９﹒５元，全日挫２﹒９６％，報

１０﹒５元；白雲山（００８７４）跌２﹒８％，報２６﹒０５元；東陽光藥（０１５５８）與

華潤醫藥訂戰略合作協議，軟０﹒２４％，報４１﹒５元；藥明生物（０２２６９）急跌

３﹒９９％，報９７﹒５５元。

手機設備股隨市急挫，瑞聲科技（０２０１８）挫３﹒４５％，報６４﹒４元；舜宇光學科

技（０２３８２）走低３﹒８５％，報１３０元；丘鈦（０１４７８）跌６﹒１７％，報

１２﹒１６元；鴻騰精密（０６０８８）跌２﹒２４％，報２﹒６２元；惟中興（００７６３）

漲２﹒３７％，報２５﹒９元。

中國銀保監鼓勵保險基金投資產業基金，部分內險股有追捧，其中，國壽（０２６２８）揚

１﹒６３％，報２１﹒８５元；中國財險（０２３２８）微升０﹒５３％，報９﹒５７元；不過

，新華保險（０１３３６）則跌０﹒２８％，報３５元；中國太平（００９６６）跌１﹒４７％

，報２０﹒１元；平保（０２３１８）軟０﹒５８％，報９３﹒８５元。



＊市場憂慮中東局勢，油金上漲相關股受捧＊



市場憂慮中東緊張局勢升級，國際油價上周五創逾３個月新高，帶動油股走高。中石油

（００８５７）漲３﹒９６％，報４﹒２元，為升幅最大藍籌及國指股；中海油（００８８３）

急升３﹒６３％，報１３﹒７２元；中石化（００３８６）揚０﹒６３％，報４﹒８元；中油田

服（０２８８３）走高２﹒８８％，報１２﹒８８元。

中東緊張局勢令市場避險情緒增，金股同樣向上，招金礦業（０１８１８）漲４﹒９％，報

９﹒４２元；山東黃金（０１７８７）走高３﹒７７％，報１９﹒８２元；中國白銀集團

（００８１５）急升５﹒５６％，報０﹒９５元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）揚

１﹒８６％報１１５１元；惟恆興黃金（０２３０３）急挫６﹒４２％，報３﹒３５元。

新經濟股個別走。恆指公司擬就同股不同權股份及第二上市染藍諮詢市場，料５月有結果，

阿里巴巴（０９９８８）軟０﹒４７％，報２１１元；美團點評（０３６９０）獲瑞信維持其投

資評級「跑贏大市」，目標價升至１３５元，全日急升５﹒０９％，報１０９﹒５元創歷史新高

；小米集團（０１８１０）微升０﹒７３％，報１０﹒９８元；平安好醫生（０１８３３）挫

３﹒６５％，報５５﹒５元；眾安在綫（０６０６０）升０﹒７％，報２８﹒６５元。（ｊｔ）

