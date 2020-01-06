《每周華語－黃溢華》全球踏入更為複雜的國際政經關係



《每周華語》美國與伊朗的關係近幾天急劇惡化，特朗普下令以無人機在伊拉克殺死了伊朗

的重要軍事指揮官，又明言若伊朗對美國還擊，美國已鎖定多達「５２」個目標：美軍將針對伊

朗直接「攻擊」云云。油價近日急升了「３╱４」巴仙，金價力守１５００美元後，近日亦上揚

了幾十美元。目前伊朗並未見有真正的報復行動，但局勢往惡化發展為主了。



美股在新高徘徊，２０２０年又將是考驗投資者的一年。２０１９年股債金價上升，特朗普

給美聯邦儲備局不輕的「壓力」，看似穩定了美國經濟；美息不「加」反「下調」，相信今年美

國息率不會有大變動。但中美月中順利簽訂首階段的貿易協議，將迎來更為複雜的另一階段貿易

討論。上周特朗普指就下一階段的貿易討論，他會親自去北京商討云云。事實上，中美關係步入

了複雜的時刻，不只因為美國年底大選，誰人為新總統，都左右了美中俄，甚而英國╱歐盟及各

自與美國的關係：美國優先不只是紙上談兵的策略╱政策，而是特朗普的主打推動爭取再連任的

主軸國策。美國經濟之增長動力不足，美股在高位，但美財赤及「ＱＥ」之影響仍揮之不去。財

赤乃全球各大國面對的困境。中美日歐等仍在印紙鈔。而美元是美國作為大國及控制╱穩定全球

的重要工具。一旦美元有不穩的情況，金價急升三、四百美元不足為奇。美元不穩，對美國是最

大直接的打擊，亦不利全球政經的穩定：美元自二次大戰之後成為「金融市場主軸」，今天又不

再有金本位，代替美元制度說易行難。美元替代了英鎊是因為英國二次之後已失去了「大國」地

位，美國成為全球的「淨」金融資本及軍事最大國，且１９４０╱１９５０年代的廿年，西方社

會需要美國全方位的軍事╱核彈保護，而美國有金錢又有能力。今天美國由以財赤巨大角度看：

根本無真正實力去不斷花費於軍事項目及本土社福支出；但金本位已不存在，「ＱＥ」任印成為

大趨勢，「ＱＥ」已成為「接力」的政策，負息亦已接受為「正常」的金融現象！真的使近一百

年多的現代經濟學理論被「摧毀」，經濟模式亦見失去解釋今天的宏觀經濟現象。１９７０年代

，各大國發行大量國債。１９８０年代╱１９９０年代，日本由盛轉衰，首先出現了「負息」及

停滯廿╱卅年之久的經濟，美國等國不幸也步入了不只用國債，更採用了更為激進的「ＱＥ」：

福利有增無減，而稅收跟不上，今天更「不見」了正常的通脹，讓央行可提升息率水平。



面對全新的宏觀政經局面現象，美特朗普入主了白宮，他做了十多年的節目主持，口才甚好

，與列根都是「演戲」人生！美國總統也好，中俄日英法德的總統也好，今天面對全方位的訊息

金舞台中爭取支持，爭取人民的支持，官員╱團隊重要，但世界大變，領袖的自身表現，一舉一

動都走下出即時的「真、假」資訊世界之報道！



今天世局之複雜，真假難分。正是：「假作真時真亦假，無為有處有還無」的世界資訊格局

。留意２０２０年各地大選多多，消息會更多，黑白難分，而特朗普今年爭取選票，又必出盡法

寶。中俄日歐英仍可「左右」大選去向，世界已全方位開放，使「左右」任何國家的大選：總有

方法及渠道。因而美年底前後，誰人入主白宮，仍是全球國金地緣的戲肉，而主角不只特朗普，

只要有突發事情都會不斷震動資產股債金╱商品市場。而息率在通脹「莫明奇妙」在「低」水平

之下久久「不升」反「下跌」，有可能成為大變數。又若油價升一倍？！世局必更差，而息率可

急升，一厘、兩厘都會把全局改變，股市急挫？機會真的存在。此時金價今年見二千、二千五百

美元亦不一定是夢幻目標水平。



習主席多年前訪美，今天世局變了許多，「西遊」必須面對大大小小之考驗。特朗普主持的

「節目」（２００４╱２０１７年）昇華到了真實的「地球村」格局，白宮更換重要官員已多到

大家記不了、跟不了！因為他的白宮「節目」，只需要一個「主持」：他自己！



列根乃強人，有運氣，又有英國戴卓爾夫人配合，蘇聯又無金錢支持軍事╱加盟共和國，

１９９２年，蘇聯解體了。但２０１９年年底，普京推出了「任飛測不到」的飛彈，強人加上超

強軍備，普京主義一再形成，而習主席乃普京「老友」記，中俄好朋友，但政治又是另一考慮，

今年５月，特朗普破天荒訪莫斯科乎？他又去北京嗎？如果他同時出訪中俄，相信年底有更多選

票使他成功連任。但世事如棋，真係「局局新」。有一點可以肯定，美國面對天文水平的財赤，

而美元地位必須百分百穩定，而美國軍備亦必須全面更新以領先各大國，非一件易事；人生多朋

友好，但亦不易有「真」的朋友支持。



中美本於１月中簽訂首階段的經貿協議，但昨天有消息指中方不一定月中準時到達美國。因

而市場又可能面對更大的不肯定性，市場波動１月╱２月將增大。上周美債價上升，息率再往下

走，股市高位又有壓力。美英於中東再一次增兵，而普京之取態重要；中美角力，焦點仍以經貿

╱科研╱科技為主軸。變素太多，資金流以首季計，債券可能成為「避險」資產。

《資深市場人士 黃溢華》

