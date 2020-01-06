《地產人眼－黃漢成》日本之旅的一些感悟

《地產人眼》近半年因修例風波所造成之社會亂局，其破壞性及對廣大市民的嚴重影響，已

是有目共睹，實在不用在此贅言，剛過去的聖誕節，筆者暫時遠離香港的硝煙與混亂，與家人前

往日本度假散心，有道「有比較便有傷害」，是次東瀛之旅，讓筆者對日本這個迷失了逾３０年

的國家有另一種新看法，亦對香港此際的困局增添更多的憂心。



這次日本之旅採自駕遊形式，筆者駕著車子在日本中部繞了一個圈，沿途經過熱鬧的大都會

，亦曾在一些中型城市駐足停留，也曾到過一些簡樸的鄉郊地方，雖然不同地方因發展程度不同

而民情各異，但有一個共通點，就是日本各處都充滿著活力，而國民的消費力亦相當強勁；這次

旅程途經日本中部多個縣市，不少地方都有繽紛璀璨的聖誕布置，充滿著愉快的節日氣氛，許多

食肆都座無虛席，需要排隊輪候，街上所見之日本市民，盡都笑容滿臉，消費氣氛極濃。



然而回頭一想這半年來，香港由「購物天堂」驟變成「暴力城市」，數不清的公共設施、政

府機構、港鐵車站與及商舖被惡意破壞，不同政見的人互相敵視謾罵，甚至被暴力「私了」，即

使是家人、同事或朋友，亦可因政治取態不同而反目成仇，遊客因連串的暴力事件而對香港卻步

，即使是聖誕及新年佳節，香港市面卻是一片蕭條，核心區吉舖處處，結業及失業潮恐隨時撲面

而來，與日本一片安定繁榮之象，可說是有著天壤之別。



自１９８５年被逼簽署「廣場協議」後，日本便開始經濟迷失了三十多年，期間日本政府無

力挽回，該國首相更如走馬燈般換個不停，２０１２年安倍晉三走馬上任，至今成為日本憲政史

上總任期最長的首相，在政府人事相對較為穩定的這些年，日本致力發展經濟，在晶片生產及生

物科研等方面都有傑出的成績，旅遊業更是日本經濟的重中之重，在今年的「奧運效應」下，訪

日遊客人數應該更上層樓，在政通人和之下，相信日本可在迷失多年中找到方向，重新出發；反

觀香港近年則似乎在政治困局中失去了方向，若不及早清醒，恐怕亦會步日本迷失多年的後塵。

《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

