《鍾之日記》中東局勢添壓，魚缸顛簸不穩

《鍾之日記》１月６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美伊局勢緊張持續，中港魚缸今日齊齊波動。美股三大指數上周五（３日）全線受挫，港股

亦隨外圍向下低開１２５點報２８３２６點。其後，中國１２月財新服務業ＰＭＩ公布錄得

５２﹒５，下降１個百分點，差過市場預期的５３﹒２，顯示服務業經營活動擴張步伐放緩；加

上，除了伊朗政府宣布，退出核協議的第五階段，不再遵守核協議內的任何限制，美國總統特朗

普亦威脅伊朗，指會實施「前所未見」的制裁，Ａ股午後倒跌，港股午後再度急挫３９７點低見

２８０５４，最終收報２８２２６點，跌２２５點或跌０﹒７９％，主板成交９１６﹒０６億元

減少逾６％。



＊降準生效催谷成交，惟Ａ場過山車＊



滬深股市受內部利好及外部不穩影響，全日表現顛簸。滬綜指今早先隨外圍跌０﹒５％，但

隨著銀行、券商及保險板塊早市倒升，帶領滬指收復失地且倒升，不但刷新９個月新高，中午收

市更成功挑戰三千一，午後高見３１０７﹒２點後，沽壓猛增，金融板塊被拋，影響滬指最多倒

跌０﹒６％，接近收市指數「屈尾彈」，抹平跌幅，最終微跌０﹒０１％，報３０８３﹒４１點

，創業板指仍飆１﹒３％。

人行今日下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點，釋放長期資金逾８０００億元人民幣

，兩市全日成交亦巧合地衝到８０４１億元，是去年４月股市小陽春結束以來的９個月最高成交

額。



＊中東戰事掀新章，觸發油金發燒＊



美軍日前殺死伊朗高級軍事將領蘇萊曼尼，展現強大軍事震懾的同時，外界亦擔心其點燃了

中東「炸藥桶」。伊朗外交部長扎里夫表示，將隨時以任何方式進行反擊；美國則增強在中東地

區的軍力部署，並計劃向科威特調派約２８００名士兵。

美國總統特朗普周六（４日）表示，若美國遭報復，將打擊伊朗５２個目標，部分對伊朗文

化而言非常重要，並可能對伊朗造成非常迅速及沉重的打擊；至於伊朗方面則繼續挑起反美情緒

，有發起人呼籲伊朗每人捐出１美元，眾籌８千萬美元作為懸紅，以取得特朗普的首級。

市場憂慮中東緊張局勢升級，布蘭特原油３月期貨收升３﹒６％報每桶６８﹒６美元，盤中

創９月中沙特石油設施遇襲以來的最高水平，美國原油更曾創出自去年４月以來最高。油股在擦

槍走火下爆發，中石油（００８５７）漲４％，中海油（００８８３）抽高３﹒６％，中石化

（００３８６）升０﹒６％。

金價亦飆至四個月高點，升穿每盎司１５５０美元的關鍵關口，刺激金股猛漲，靈寶黃金

（０３３３０）飆升１５﹒１％，招金礦業（０１８１８）升４﹒９％，紫金礦業

（０２８９９）升１﹒２％。



＊傳百度已就第二上市作評估，港交所逆市創５個月高＊



繼阿里巴巴（０９９８８）於去年１１月正式在港二次上市後，港交所（００３８８）似乎

更積極招攬類似的內地科網巨頭赴港上市。先有傳攜程、網易近日與港交所討論二次上市事宜，

最新更有消息指百度近日對赴港二次上市進行了內部評估。據知情人透露，百度計劃回港已有一

段時間，進度可能比攜程等更快。

據內媒報道，由於阿里巴巴回歸，不少中概股也在觀望兩地上市的機會。而港交所的上市條

例規定，允許內地企業以第二上市形式在港掛牌，但首先必須在高級市場（紐交所、納斯達克或

倫交所）作主要上市，且市值不少於４００億港元，或至少１００億港元及最近一年度收益至少

１０億港元。

百度於２００５年８月正式掛牌納斯達克證交所，發行價為２７美元，ＩＰＯ首日收市報

１２２﹒５４美元，漲幅高達３５４％，創當時美國股市５年來新高，市值達３９﹒５８億美元

，為中概股最輝煌記錄之一。

不過，百度於２０１９年經歷了上市以來的首次虧損，首季度淨虧損３﹒２７億元人民幣。

主要原因為流量獲取成本增加，銷售管理和營銷費用的增加以及宏觀經濟放緩導致的廣告收入減

少，但同年第三季度，得益於百度Ａｐｐ端內搜索和信息流利潤率得到大幅提高從而推動利潤率

改善，在非美國通用會計準則下，百度純利實現扭虧為盈達到４４億元人民幣。

截至上周五美股收市時，百度市值達到４６４億美元，但卻遠不及ＢＡＴ另兩大巨頭阿里巴

巴的５８２２億美元市值和騰訊（００７００）的３﹒６６萬億港元市值。

有關消息刺激港交所早盤一度高見２７０﹒６元，創逾五個月高，收市升０﹒８％，報

２６８﹒６元。

而科技股今日表現兩極，美團點評（０３６９０）獲瑞信維持其投資評級「跑贏大市」，目

標價則由１２０元升至１３５元，美團收漲５﹒１％，報１０９﹒５元；小米（０１８１０）同

樣逆市造好，升０﹒７％。惟阿里跌０﹒５％，騰訊（００７００）跌１﹒５％；手機設備股捱

沽，瑞聲科技（０２０１８）挫３﹒５％，舜宇（０２３８２）更跌３﹒９％。



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