《價值美股－阮靜瑤》淺淡港美ＩＰＯ抽新股勝算

《價值美股》２０１９年標普５００累升近２９％，延續了史上最長牛市。踏入２０２０年

，美股雖繼續強勢，惟部分朋友不敢加注屢創新高的次級市場股票，欲轉戰ＩＰＯ市場。市場料

今年Ａｉｒｂｎｂ、螞蟻金服、陸金所、滴滴出行等獨角獸有望於美國上市，那麼，有興趣的朋

友可如何認購美股新股？



一般而言，美國ＩＰＯ分配流程大多如下：首先，由準上市公司高層分配股份，對象多為其

親朋好友或員工，故這些股份稱為「親友股」。其次，包銷商分配予機構投資者，與公司或投行

合作關係緊密者，通常更有優勢。然後，將剩下來的股份分配予高淨值投資者（擁有１００萬美

元以上可投資資產的客戶）。話雖如此，個人投資者要認購美股ＩＰＯ也並非毫無辨法。有時候

，一些券商能從投行拿到某些新股的配額，如果你是券商的重要客戶，或者該新股認購反應冷淡

，分到ＩＰＯ的概率會更大些。但直白點說，若券商的普通客戶也能拿到足額的新股，通常都是

機構和專業投資者都過濾掉的項目，獲分配也不一定是好事。



相對美股ＩＰＯ市場，散戶參與港股市場的難度較低，勝算卻較高。目前香港市場逾２０隻

新股招股，當中不乏有潛力者。正值招股的公司中，投資者可關注北控城市資源（０３７１８）

。該公司為中國綜合廢物管理解決方案供應商，提供環境衛生服務及危險廢物處理服務。根據弗

若斯特沙利文報告，按２０１８年收益計，該公司為中國環境衛生服務市場企業界別的第四大供

應商，於非國有企業中為第三大供應商。財務數據方面，公司去年來自持續經營業務的收益錄得

２２﹒１１億元，按年升約１﹒４倍，主要來自環境衛生服務的收益因２０１７年收購而增加；

去年溢利則為２﹒１４億，按年增長約２﹒３倍。該公司將於１月８日截止招股，１月１５日掛

牌上市。



《茂宸證券經紀業務部助理副總裁阮靜瑤》（筆者為註冊持牌人士，並無持有上述股份）

