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即市新聞

06/01/2020 09:55

《價值美股－阮靜瑤》淺淡港美ＩＰＯ抽新股勝算

　　《價值美股》２０１９年標普５００累升近２９％，延續了史上最長牛市。踏入２０２０年
，美股雖繼續強勢，惟部分朋友不敢加注屢創新高的次級市場股票，欲轉戰ＩＰＯ市場。市場料
今年Ａｉｒｂｎｂ、螞蟻金服、陸金所、滴滴出行等獨角獸有望於美國上市，那麼，有興趣的朋
友可如何認購美股新股？

　　一般而言，美國ＩＰＯ分配流程大多如下：首先，由準上市公司高層分配股份，對象多為其
親朋好友或員工，故這些股份稱為「親友股」。其次，包銷商分配予機構投資者，與公司或投行
合作關係緊密者，通常更有優勢。然後，將剩下來的股份分配予高淨值投資者（擁有１００萬美
元以上可投資資產的客戶）。話雖如此，個人投資者要認購美股ＩＰＯ也並非毫無辨法。有時候
，一些券商能從投行拿到某些新股的配額，如果你是券商的重要客戶，或者該新股認購反應冷淡
，分到ＩＰＯ的概率會更大些。但直白點說，若券商的普通客戶也能拿到足額的新股，通常都是
機構和專業投資者都過濾掉的項目，獲分配也不一定是好事。

　　相對美股ＩＰＯ市場，散戶參與港股市場的難度較低，勝算卻較高。目前香港市場逾２０隻
新股招股，當中不乏有潛力者。正值招股的公司中，投資者可關注北控城市資源（０３７１８）
。該公司為中國綜合廢物管理解決方案供應商，提供環境衛生服務及危險廢物處理服務。根據弗
若斯特沙利文報告，按２０１８年收益計，該公司為中國環境衛生服務市場企業界別的第四大供
應商，於非國有企業中為第三大供應商。財務數據方面，公司去年來自持續經營業務的收益錄得
２２﹒１１億元，按年升約１﹒４倍，主要來自環境衛生服務的收益因２０１７年收購而增加；
去年溢利則為２﹒１４億，按年增長約２﹒３倍。該公司將於１月８日截止招股，１月１５日掛
牌上市。
　
《茂宸證券經紀業務部助理副總裁阮靜瑤》（筆者為註冊持牌人士，並無持有上述股份）

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